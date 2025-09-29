הזמר והשחקן שולי רנד מחפש תקווה ומשתדל גם למצוא אותה - בחגי תשרי - שנתיים אל תוך המלחמה.

"אני מנסה לגייס בעצמי סוג של אופטימיות, כחמצן. לקחת את הכאב והדימום הבלתי פוסק הזה ולהפוך אותו לתקווה ולשמחה - גם כשעל פי השכל קשה לראות את זה", אמר רנד בראיון לכאן רשת ב'.

כשנשאל על ההתמודדות האמונית מאז פרוץ המלחמה תיאר רנד מורכבות שמערבת ספק וחיזוק גם יחד. "כשאתה מאמין בטוב מוחלט ונתקל ברוע מוחלט - זה חייב לערער ולגרום לשאול שאלות. ובכל זאת, התקווה היא שמהחושך הזה ייצא אור גדול", אמר.

רנד התייחס גם לסערה הציבורית שנלוותה להזמנתו לטקס הממלכתי לציון טבח 7 באוקטובר בשנה שעברה. הוא מודה שנפגע מעוצמת הביקורת: "הופתעתי מאוד מרמת התוקפנות. זה רק הבהיר עד כמה גדול הקרע והניתוק. אבל כוונותיי היו פשוטות וכנות".

בהמשך ציין כי השנה לא קיבל הזמנה להופיע בטקס המשפחות, והדגיש כי עיקר תשומת ליבו נתונה לאיחוי השבר החברתי. "אני מקווה שכולנו נצליח לצאת מהשבר הזה מחוזקים ושמחים".