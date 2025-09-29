משט ה"סומוד", ההיצמדות אל הקרקע, עושה את דרכו מאירופה בשאיפה להגיע לחופי רצועת עזה. המשתתפים בו מגדירים את עצמם כלוחמי זכויות אדם, אבל ב'עד כאן' קובעים כי מדובר בבעלי קשר לחמאס. ראש אגף המחקר של הארגון, ישי ספיבק, מספר בראיון לערוץ 7.

"סיפור המשטים הוא עוד אחד מתרגילי ארגוני הטרור, ובראשם חמאס, כדי לפגוע בריבונות של ישראל כמדינה יהודית באמצעות שימוש בארגוני זכויות אדם ובשיח זכויות אדם, מה שהשורשים שלו הולכים חמש עשרה שנה אחורה, סמוך להקמת שלטון חמאס בעזה. יצאה קריאה משלטון חמאס לייצר קמפיין של שבירת המצור על עזה. הייתה היענות מהירה של ארגוני שמאל רדיקאלי והצטרפו אליהם אנשי חמאס אירופה, מה שמוגדר כמפקדת חמאס אירופה".

מאז, מזכיר ספיבק, "יצאו משטים קטנים וב-2010 קמו ארגוני משטים נוספים יחד עם ארגונו של אמין אבו ראשד בהולנד, מי שלפני שלושה חודשים הוכרז על ידי ארה"ב כטרוריסט גלובאלי, ושל זאהר ביראוו'י באנגליה, מראשי מפקדת החמאס באירופה שנמצא היום במשפט על העברת כמה מיליוני אירו לחמאס בעזה, ויחד הם מגלגלים עם פעילי שמאל רדיקאלי את המשטים כשהמוכר מכולם היה המרמרה".

"ב-2018 היה משט משמעותי מאוד שעשה סיבוב גדול באירופה. באמצעות שתולה ששתלנו חשפנו שמדובר בחלק מתכנון גדול יותר של צעדות השיבה, אותן הפגנות על הגדר ברצועת עזה, מה שהיה חלק מהתכנון של השבעה באוקטובר. כל אלה נעשו בשיתוף אנשי חמאס אירופה ואנשי שמאל רדיקאלי במענה לקריאת אנשי חמאס לשבור את המצור על עזה. ב-3-4 חודשים האחרונים שוב אנחנו רואים מטחי משטים עם אותם פעילים כשבראשם זאהר ביראוו'י ומוחמד קוטש, מחליפו של אמין אבו ראשד שהנמיך פרופיל אחרי שהוכרז כטרוריסט. גם קוטש נמצא במשטים האלה".

ספיבק מסביר כי מעורבותם של אנשי החמאס הללו כוללת גם את התכנון וההיערכות ליציאת המשט וגם השתלבות פיזית במשט עצמו. "זאהר ביראוו'י מצטלם עם גרטה טונברג, אותה פעילה רדיקאלית שהפכה לפנים של המשט. יחד מגיעים לטוניס, משם יוצאים המשטים. הם מגייסים את הכספים וחלקם נמצאים על הסירות. אנחנו מכירים גם פעיל ברזילאי תומך חיזבאללה, טיאגו אווילה, ואחרים שתמכו בגאווה בשבעה באוקטובר, והם שמרכיבים את המשטים הנוכחיים שהפכו לזרוע אגרסיבית של החמאס".

עוד מעיר ספיבק כי "ממש לפני כמה ימים אוסמה חמדאן, מבכירי חמאס בחו"ל, אמר שכל הצונאמי המדיני להקמת מדינה פלשתינית הוא תוצאה של השבעה באוקטובר".

לשאלתנו אם הוא יכול להעריך כמה ממשתתפי המשט הם פעילי שמאל רדיקאלי וכמה מהם אנשי חמאס של ממש, משיב ספיבק בהערכה לפיה הגרעין הקשה של מארגני ומובילי המשט אכן מעוניינים בהשמדתה של ישראל אותה הם רואים כמדינה קולוניאליסטית. בהקשר זה הוא מזכיר כי גם בישראל ניתן לראות מי שמזדהים עם חלק מהאמירות בדבר רצח עם שלטעמם ישראל מבצעת.

"כשמקרון רוצה להקים מדינה פלשתינית הוא לא אומר בגלוי שהמטרה שלו היא השמדת ישראל, אבל ההצלחה היא באותם תמימים שניזונים מהתקשורת והרשתות החברתיות והם המאסה שמשפיעה על העולם הפוליטי. לא מדובר באירוע בוטיק של 700 הזויים, כפי שניתן היה לחשוב לפני השבעה באוקטובר. אחרי השבעה באוקטובר אנחנו רואים את ההפגנות בקמפוסים ומבינים שמעגלי שטופי המוח הם גדולים הרבה יותר והמפגינים הם תומכי חמאס לא פחות מחמאס עצמו, ולא מדובר באנשים טובים ותמימים".

האם נכון לעצור את משתתפי המשט ולאתר בתוכם אנשי חמאס? ספיבק סבור ש"אחד הכשלונות הגדולים של ישראל הוא בזירה האזרחית, שבה לכאורה לא יורים כדורים אבל הדברים מביאים לאמברגו נשק ולצונאמי דיפלומטי, מה שפוגע בישראל לא פחות מטרור בנשק". מאחר וכך, הוא סבור ש"נכון לעצור אותם על הסתה, לסגור להם את הארגונים ולחשוף את המעורבות שלהם בפני העולם. ברור שאלה לא רק לוחמי מקלדת, אלא משתפי פעולה עם החמאס".