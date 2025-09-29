השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שוחח בימים האחרונים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לקראת פגישתו עם נשיא ארה"ב.

בן גביר הבהיר כי עמדתו ברורה והיא הכרעת חמאס. "לא למראית העין בלבד, כמו שהיה בזמנו בדרום לבנון ובעצם חיזבאללה המשיך לשלוט. מיטוט ופירוק חמאס מהיסוד, ללא שום שליטה כזו או אחרת ברצועה".

מוקדם יותר פירט שר האוצר בצלאל סמוטריץ' את הקווים האדומים שהעביר לראש הממשלה לקראת המפגש עם טראמפ.

בין היתר דרש סמוטריץ' "יציאה אמיתית ומלאה של חמאס מעזה ופירוז מלא ואמיתי של כל תשתיות הטרור מעל ומתחת לקרקע וכן שצה"ל יישאר לתמיד בפרימטר, לרבות ציר פילדלפי, ישמר חופש פעולה מבצעי מלא בכל שטחי הרצועה וימנע הברחות ויגן על ישובי הדרום".

הוא הדגיש כי אסור ש"תהיה שום מעורבות של הרש"פ בעזה, לא היום ולא בעתיד, לא במפורש ולא ברמז" ואמר גם כי "לא יהיה שום אזכור ולו ברמז למדינה פלשתינית שתסכן את קיומה של ישראל".

עוד דרש שקטאר לא תהיה מעורבת בשום דרך בטיפול בעזה.

הבוקר אמר אחד מיועציו של הנשיא טראמפ לאתר 'אקסיוס' כי "חמאס הסכים לעסקה ב-100%. עכשיו ממתינים שהנשיא יפעיל את קסמיו על נתניהו".