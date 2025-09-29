ח"כ טלי גוטליב (הליכוד) תקפה בחריפות את ארגון רופאים לזכויות אדם ואת התנועה לאיכות השלטון לאחר שני דיונים שהתקיימו היום בבג"ץ בירושלים.

בראיון לערוץ 7 גוטליב התייחסה לשתי העתירות שנדונו - האחת של ארגון רופאים לזכויות אדם, והשנייה של התנועה לאיכות השלטון בדרישה להקים ועדת חקירה ממלכתית.

לדבריה, "רופאים לזכויות אדם, ארגון שמאל קיצוני שדואג לעזתים ודואג לחמאס בעזה, זאת ההגדרה שלו, פונה לבית משפט בבג"ץ, הוא רוצה שצה"ל יעביר את התיקים הרפואיים של מחבלי הנוחבות".

במהלך הדיון, כך סיפרה, הביעה הסתייגות חריפה מהארגון, "אמרתי לשופטים, זה לא רופאים לזכויות אדם. זה רופאים לזכויות מחבלים, רופאים לזכויות עזה". לדבריה, אחד השופטים אף הקשה על העותרים ושאל, "יש לך בכלל ייפוי כוח מאיזה מחבל לפעול?". גוטליב הוסיפה, "הם פשוט לא רגילים ששואלים אותם פה שאלות ענייניות".

בהמשך הדיון, השופט שטיין קיבל מחיאות כפיים על דבריו שאמר כי אין מקום לתת זכויות יתר למחבלים. "כמו שאמרתי, הסתובבתי אחורה למשפחות השכולות ואמרתי להן המים שוחקים את האבן, הנוכחות שלנו כאן עושה בסוף שוני. ובסוף העתירה של הארגון הזה, רופאים לזכויות... מחבלים, נמחקה מיד לאחר מכן".

גוטליב התייחסה גם לדיון נוסף שנערך היום, בעתירת התנועה לאיכות השלטון להקמת ועדת חקירה ממלכתית. "אני אומרת בפה מלא, אין לנו אמון ביצחק עמית", אמרה. במהלך הדברים התפתח עימות בינה לבין עו"ד אליעד שרגא שאמר לה במהלך הדיון, תשתקי. "פשוט הטרפתי אותו. אני אומרת לו, מי אתה שאתה מדבר ככה? שמור על הפה שלך".

היא ציינה לטובה את תגובת השופט שטיין "הוא שמר על כבודי השופט שטיין ונזף בשרגא שאם יאמר שוב את המילה הוא יתן לו הוצאות משפט". בהמשך הדיון התייחסה גוטליב לטענת שרגא שטען בדיון כי יש הצעות חוק שונות של ח"כים מהקואליציה שהוצגו כדי למנוע הקמת ועדת חקירה ממלכתית, "זה שקר, כל הצעות החוק הללו אפילו לא הגיעו לוועדות שרים לחקיקה".

אז בתום המלחמה תקום ועדת חקירה ממלכתית? "אני בעד ועדת חקירה חד וחלק". היא הדגישה כי אינה סומכת על נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית למנות ועדה מקצועית, "אינני סומכת על יצחק עמית שימנה אנשים שיש להם אומץ והגינות ויושר".

בסיום דבריה אמרה כי ועדת חקירה חייבת לקום אך ורק בהרכב מוסכם ורחב, "הוועדה צריכה להיות ועדה עם סמכויות רחבות ועם הסכמה רחבה, וזה משהו שראש הממשלה פועל בו, וכך צריך לעשות".