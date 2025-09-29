דוברת הבית הלבן קרולין לוויט, התראיינה לרשת "פוקס ניוז" פחות משלוש שעות לפני הפגישה המתוכננת של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ, והצהירה כי עסקה לסיום המלחמה קרובה מאוד.

"אנחנו קרובים מאוד לעסקה בעזה ומקווים מאוד ששני הצדדים יסכימו. טראמפ ידבר עם קטאר לאחר הפגישה עם נתניהו", אמרה לוויט.

היא הוסיפה כי האמריקאים מקיימים שיחות ישירות עם חמאס בכדי להגיע למצב שיסכים למתווה טראמפ.

"הנשיא טראמפ וצוותו פעלו קשה מאוד בקשר לבלגאן הזה מאז שנכנסו לתפקיד. הממשל היה מעורב בשיחות ישירות ולא ישירות עם חמאס, והנשיא טראמפ בקשר מתמשך עם ידידנו ובעל הברית שלנו בנימין נתניהו", דברי לוויט.

נתניהו וטראמפ צפויים להיפגש בשעה 18:00 (שעון ישראל). בתום הפגישה הזמין נשיא ארה"ב את ראש הממשלה לארוחת צהריים. לאחר מכן יערכו השניים מסיבת עיתונאים ובה יתייחסו בהרחבה למתווה שהעלה הנשיא לסיום המלחמה והשבת כל החטופים בתוך שתי יממות.