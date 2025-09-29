במערת המכפלה בחברון נערך הערב (שני) המעמד המרכזי של ימי הסליחות בחברון, בהשתתפות רבה של צפת הרב שמואל אליהו, הרב הגאון יצחק ברדא ראש מוסדות 'יצחק ירנן' אשקלון, והרב אברהם יצחק שוורץ רב העיר קריית ארבע חברון.

האירוע מתקיים בנוכחות שרים, חכמים ואישי ציבור בולטים. לפני תחילת הסליחות תיערך התוועדות מיוחדת עם הרב הלל פלאי שיארח את ביני לנדאו בהובלת הרב שמואל אליהו.

אייל גלמן, יושב ראש מועצת חברון, קרא לאלפי יהודים להגיע למערת המכפלה ולאתרי המועצה המקומית בחברון, "לראות את התפתחותה ובנייינה המתמשך של חברון העברית".