באולפן הפודקאסטים של ערוץ 7 מתארח העיתונאי מתי טוכפלד, עד לא מכבר הכתב הפוליטי של 'ישראל היום', לשיחת עומק אישית עם הדר מילר, מדבר על שליחות בעולם העיתונאות ומגלה על מה לא יכתוב ומדוע.

בימים אלה יוצא טוכפלד לדרך עיתונאית חדשה לאחר 18 שנים ב'ישראל היום', אליו הגיע בימים בהם עוד היה העיתון בשלבי הקמה, ומאז היה לו לבית מקצועי. כעת הוא מתקדם ועובר לתחנה המקצועית הבאה בחייו ומתייחס לתפקידה ההולך ונעלם של העיתונות המודפסת בעידן הסלולארי, כפי שהנתונים המספריים מלמדים.

בניגוד אולי לאחרים מסביר טוכפלד מדוע הוא דווקא חושב שדווקא רצוי שנדע מהן עמדותיו של העיתונאי שלפנינו. כחב"דניק הוא רואה בעבודתו העיתונאית שליחות של ממש, גם אם כאשר נכנס לעולם התקשורת עדיין לא היה חסיד חב"ד.

ואם כבר חב"דניק, טוכפש נשאל ועונה גם לסוגיית משיחיותו של הרבי, כמי שלראשו כיפת 'יחי אדונינו'. בעיניו השאיפה להסברים רציונאליים לכל תופעה היא אולי מובנת אבל לא תואמת את עולמה של התורה, עולמה של היהדות, וכשם שקריעת ים סוף לא הייתה מהלך רציונאלי, כך ניתן ונכון, סבור טוכפלד, לראות את סוגיית המשיח בימינו אלה. את כיפת המשיח ודגלון חב"ד הוא רואה כאמצעי לפתוח בשיחה על ימי המשיח, וגם זאת כחלק מהשליחות החב"דית שהוא נושא על עצמו.

היותו של טוכפלד חסיד חב"ד משפיעה גם על כתיבתו ועשייתו העיתונאית, וביושר הוא מבהיר כי לא יכתוב בשום אופן משהו המנוגד לדעתו של הרבי. דוגמא לכך הוא השימוש בביטוי 'פלשתינים' שהרבי לא עשה בו שימוש מתוך עיקרון. באחד הימים הגועשים סביב הסוגיה הפלשתינית, הוא מספר, נאלץ להחליף כתב מדיני וביקש מהעורכת התורנית להיצמד לטקסט שלו, טקסט שבו, למרות הכול, לא תופיע המילה 'פלשתיני'. איך האירוע הזה הסתיים? תקשיבו ותדעו.

איך מתקבלת עבודתו כעיתונאי מוכר אצל ילדיו? האם הוא מוצא את עצמו מוכר גם ברחוב? איך קיבלו הוריו את המעבר שעשה ממשפחה דתית לאומית לחב"ד. את השינוי בהקפדה על כשרויות? איך השפיע המעבר לחב"ד עליו עצמו ועל תפיסתו את האחר? מה הוא חושב על הרפורמים לעומת פלגים וקבוצות אחרות ביהדות? ומה הוא חושב על אתגר השלוחים של חב"ד ברחבי העולם? ומה כולל האתגר הזה?

ובימים אלה של סוף שנה וראשיתה של שנה חדשה, מספר טוכפלד על הפוסט טראומה הלאומית שבה מתנהלת מדינת ישראל ובה חיים אזרחיה ומציץ אל השנה הבאה בה, להערכתו, כך או אחרת תסתיים המלחמה, שנה שתהיה שנת בחירות "קשה אלימה ואגרסיבית", כלשונו. עם זאת הוא סבור שבבחירות הבאות הצד המפסיד יידע לקבל את דין הבוחר. ,השליחות שלנו היא שמערכת הבחירות הבאה תסתיים בניצחון. אנחנו יוצאים לקרב ונעשה הכול כדי לנצח בו. אנחנו לא יכולים שאלה שרוצים להחריב את הדת כאן ינצחו", חותם טוכפלד.