זוהראן ממדאני, המועמד הדמוקרטי והאנטי-ישראלי לראשות עיריית ניו יורק, נמצא בדרך הבטוחה לניצחון.

רשת "פוקס ניוז" מפרסמת כי סוחרים בפלטפורמת ההימורים Kalshi מעניקים כעת לממדאני 84 אחוזים לזכייה במרוץ לראשות עיריית ניו יורק, לעומת 16 אחוזים בלבד למושל ניו יורק לשעבר, אנדרו קואומו.

המועמד הרפובליקני לתפקיד, קרטיס סליבה, זוכה ל-2 אחוזים בלבד בפלטפורמת ההימורים. נפח המסחר בפלטפורמת ההימורים Kalshi עומדת על 28 מיליון דולר, כאשר רוב מוחלט של המהמרים השקיעו את כספם על זכייה של ממדאני.

בקביל, סקר חדש שפרסמה אוניברסיטת סאפוק מראה גם הוא כי ממדאני מוביל בפער גדול על קואומו. על פי הסקר זוכה ממדאני ב-45 אחוזים מהקולות, לעומת 25 אחוזים בלבד לקואומו. המועמד הרפובליקני סליבה זוכה ב-9 אחוזים בלבד. הסקר גם מראה כי הנושא העיקרי עבור תושבי ניו יורק הוא יכולת הקנייה עם 21 אחוזים, לאחר מכן הפשיעה עם 20 אחוזים, כלכלה ותעסוקה עם 14 אחוזים, ודיור עם 9 אחוזים.

ממדאני נחשב כמבקר חריף של ישראל בעקבות המלחמה בעזה, ואף איים כי "יעצור את בנימין נתניהו אם יגיע לניו יורק". בתגובה, איים הנשיא טראמפ על ממדאני כי יעצור הקצבות פדרליות לניו יורק אם המועד הדמוקרטי ימשיך בהצהרות האנטי-ישראליות שלו.