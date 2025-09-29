צה"ל ושב"כ תקפו וחיסלו בשבוע שעבר, בהובלת פיקוד הדרום ובאמצעות חיל האוויר, את המחבל מוסא שלדאן, סגן מפקד גדוד זיתון בארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה.

מצה"ל נמסר כי שלדאן פיקד כמפקד פלוגה על הפשיטה לשטח ישראל בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר והיה ממובילי הפרחת בלוני התבערה לעבר שטח המדינה. כמו כן, היה אחראי על שחרור חטופים בעיר עזה ולקח חלק במצעדי הראווה של ארגון הטרור חמאס במהלך שחרורם בעסקה האחרונה.

לאורך המלחמה, בזמן ששהה במחסות הומניטריים, הוציא לפועל מתווי טרור רבים כגון צליפה, מטענים ונ"ט נגד כוחות צה"ל שפעלו במרחב והיה אחראי על תוכנית מתחמי הלחימה של חמאס בזיתון.

בעברו היה אחראי המודיעין בגדוד וגם סגן מפקד פלוגה.