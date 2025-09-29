חמישה לוחמי צה"ל מגדוד 82 של עוצבת "סער מגולן" (7), בהם קצין רפואה וקצין שריון, נפצעו באורח קשה מוקדם יותר היום (שני) בקרב בצפון רצועת עזה.

מצה"ל נמסר כי באזור השעה 17:25 דווח על היתקלות מטווח קצר עם מספר מחבלים שחדרו למגנן של החטיבה, והצמידו שני מטענים לטנק מגדוד 82, וכן היתקלות נוספת שהתרחשה פנים אל פנים בירי מנק"ל. בהיתקלויות הירי נפצעו 5 חיילים באורח קשה.

שני מחבלים מתוך חמישה חוסלו באופן וודאי במרחב המגנן, אחד מפגז של טנק ואחד מירי בהיתקלות פנים אל פנים מול כוחות הגדוד. נערך כעת מצוד אחר שלושת המחבלים האחרים שנמלטו.

במקביל לפינוי, שישה לוחמים נוספים נפצעו קל. כלל הפצועים פונו לבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו.