הבית הלבן חשף הערב (שני) באופן רשמי את תכניתו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ לסיום המלחמה ברצועת עזה. על פי ההצעה, עזה תהפוך לאזור "מפורז וחופשי מטרור", ותשוקם לטובת תושביה.

התכנית קובעת כי אם שני הצדדים יקבלו אותה, המלחמה תסתיים באופן מיידי. צה"ל ייסוג לקו מוסכם, וכלל הפעולות הצבאיות - מהאוויר ומהקרקע - יופסקו.

בתוך 72 שעות מקבלת ההסכם על ידי ישראל, יוחזרו כל החטופים, חיים ומתים. בתמורה, תשחרר ישראל 250 אסירים שנידונו למאסרי עולם ועוד 1,700 עצורים שנעצרו לאחר ה-7 באוקטובר 2023, כולל נשים וילדים.

בהמשך, חברי חמאס שימסרו את נשקם יקבלו חנינה, ומי שיבקש לצאת מהרצועה יוכל לעשות זאת בבטחה. במקביל, תוזרם לרצועה כמות סיוע נרחבת שתכלול שיקום תשתיות, בתי חולים ומאפיות, וכניסת ציוד כבד לפינוי הריסות. הסיוע ינוהל בידי האו"ם, הסהר האדום וגופים בינלאומיים נוספים.

עזה תנוהל בתקופת מעבר על ידי ועדה טכנוקרטית פלסטינית-בינלאומית שתפעל תחת פיקוח גוף חדש - "מועצת השלום" - בראשות טראמפ ובהשתתפות מנהיגים נוספים, בהם טוני בלייר. גוף זה יוביל את השיקום עד לרפורמות ברשות הפלסטינית, שתוכל לשוב לנהל את הרצועה.

חלק נוסף בתכנית עוסק במנגנון ביטחוני בינלאומי. על פי הפרטים שפורסמו, חמאס וארגונים נוספים יתחייבו שלא להיות מעורבים בניהול הרצועה, וכל תשתיות הטרור - מנהרות, מפעלי נשק ואמצעי לחימה - יפורקו בפיקוח גורמים עצמאיים.

תוקם "כוח ייצוב בינלאומי" (ISF) בתמיכת ארה"ב, מדינות ערב והקהילה הבינלאומית, שיסייע לאמן ולתמוך בכוחות שיטור פלסטיניים ויפעל עם ישראל ומצרים לאבטחת הגבולות ולמניעת הברחות. צה"ל ייסוג בהדרגה מהרצועה בהתאם להתקדמות הפירוז והעברת האחריות הביטחונית לידי הכוחות החדשים.

בנוסף, תכלול התכנית הקמת אזור סחר מיוחד, עידוד השקעות בינלאומיות ושיקום כלכלי רחב. טראמפ התחייב לגבש צוות מומחים בינלאומי שיפעל לבניית "עזה החדשה", עם תשתיות מודרניות, מקומות עבודה והזדמנויות כלכליות.

על פי המסמך, לאחר יישום מלא של תוכנית הרפורמות ובהתאם להתקדמות בתהליכי השיקום, "ייתכן שלראשונה יבשילו התנאים לנתיב אמין למימוש זכות ההגדרה העצמית והמדינה הפלסטינית - אשר מוכרת כשאיפה של העם הפלסטיני".

המסמך מסכם כי ישראל לא תספח את עזה, וכי במקביל לשיקום ולרפורמות ייפתח דיאלוג מדיני ליצירת אופק מדיני לפלסטינים, עד כדי בחינת אפשרות של מדינה פלסטינית בעתיד.