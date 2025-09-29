יושב ראש 'כחול לבן' חבר הכנסת בני גנץ רמז הערב (שני) על הצטרפות אפשרית לממשלה כדי לתמוך בעסקת חטופים אם חבריה יאיימו לפרוש ולהפיל את הממשלה.

גנץ פרסם הודעה לעיתונות זמן קצר לאחר נאום נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו, שבו הוצגה תוכנית חדשה להשבת חטופים ולסיום המלחמה.

גנץ אמר, "מברך את הנשיא טראמפ על המאמצים האדירים שהוא משקיע כדי להביא להשבת חטופינו והבטחת ביטחון מדינת ישראל".

עוד הוסיף כי יש לפעול באופן מיידי, "ועכשיו - הגיע זמן יוזמה. צריך לממש את תוכנית הנשיא, להשיב את כל חטופינו, לשמור על חופש פעולה ביטחוני, להחליף את שלטון החמאס ולהכניס את מדינות ערב לעזה כפי שהצעתי כבר לפני שנה וחצי".

גנץ הדגיש את חשיבות ההזדמנות שנוצרה, "אסור לפספס שוב את ההזדמנות להשבת חטופינו, לשמירה על ביטחוננו ולמהפך אסטרטגי שיביא בהמשך גם להרחבת הנורמליזציה".

לסיום רמז על הצטרפות אפשרית לממשלה: "לא ניתן שפוליטיקה קטנה תכשיל את התוכנית".

חבר הכנסת חילי טרופר הגיב: "תכניתו של טראמפ, ובראשה השבת כל החטופים והסרת שלטון חמאס - טובה לישראל. על ממשלת ישראל לחתור למימושה בלי שיקולים פוליטיים, ואם חמאס יסרב לה - להמשיך להלום בו עד דק".