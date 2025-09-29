המדינות המתווכות קטאר ומצרים העבירו הערב (שני) לחמאס באופן רשמי את תכנית הנשיא טראמפ לסיום המלחמה והחזרת החטופים.

לפי אל ג'זירה, חמאס הבטיח למתווכות לבחון בכובד ראש את תכנית טראמפ.

טאהר אל-נונו, יועץ התקשורת של מנהיג חמאס, אמר לערוץ "אל-ערבי" כי חמאס כלל לא היה חלק מהמשא ומתן לגיבושה. לדבריו, שאלת הנשק של "ההתנגדות" קשורה להקמת מדינה פלסטינית.

אל-נונו ציין כי סוגיית החטופים מותנית במצב בשטח, "שחרור החטופים הישראלים תלוי בסיום המלחמה ובנסיגת כוחות צה"ל מרצועת עזה".

הוא הוסיף, "אנו רציניים בנוגע לשחרור האסירים (החטופים) במסגרת הסכם שיביא לסיום המלחמה בעזה, ויבטיח נסיגה של הכיבוש". לדבריו, חמאס אף הביע נכונות להפוגה של מספר שנים וקיבל את ההצעה המצרית להקים ממשל עצמאי ברצועה.

עוד אמר כי הארגון יבחן את התוכנית האמריקנית "באופן שיבטיח את זכויות הפלסטינים והאינטרסים שלהם", ואף הביע נכונות לשיתוף פעולה עם הרשות הפלסטינית בהקמת ממשלת הסכמה לאומית לניהול הרצועה והגדה.

מנהיג הג'יהאד האיסלאמי זיאד נח'אלה הביע התנגדות לתכנית של הנשיא טראמפ. זיד כתב: "מה שהודיעו עליו במסיבת העיתונאים של טראמפ ונתניהו הוא הסכם אמריקני-ישראלי, והוא מבטא את העמדה של ישראל לחלוטין, והוא מתכון להמשך התוקפנות נגד העם הפלסטיני. בכך ישראל מנסה לכפות דרך ארה"ב את מה שהיא לא הצליחה להשיג במלחמה. לכן, אנו מחשיבים את ההכרזה האמריקנית-ישראלית בתור מתכון לפיצוץ של האזור".