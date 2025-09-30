רבה של מודיעין עילית, הרב מאיר קסלר, התייחס בעצרת שהתקיימה בעיר למצב הפוליטי והחברתי בישראל, וטען כי מדינת ישראל אינה הארץ שהובטחה לעם היהודי.

"לצערנו אנו עדיין בארץ אחרת. זו לא הארץ שהובטחה לנו כפי שהיא מתנהלת, שמלשינים ומעמידים את לומדי התורה למשפט בלשון שקר", אמר.

הרב קסלר קרא לציבור החרדי לעמוד בתוקף מול מה שכינה "גזירות הגיוס" ולהתחזק בלימוד התורה, תוך שהוא מזהיר מפני יוזמות שונות בנושא.

במהלך נאומון הוא הזהיר מפני רעיונות ויוזמות בנושא השירות הצבאי או האזרחי. "יש אנשים שכבר נתגלה קלונם, שכבר גדולי ישראל העידו עליהם דברים לא פשוטים", אמר, והוסיף כי "מי שבודק את הדברים רואה את הסממנים של השקר והצביעות והסכנה".

הרב קסלר קרא לבני הישיבות להתחזק בלימוד ולא לעזוב את בית המדרש. לדבריו, מי שיישאר בישיבה ויקבל עליו עול תורה, "יוסר ממנו עול מלכות" וקשר זאת לדברי חז"ל.