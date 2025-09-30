שישה קטינים בגילאי 11 עד 14 נעצרו אתמול ונחקרו בחשד למעורבות בפגיעה במספר קברים בבית העלמין בבני ברק, ביניהם קברו של ראש הישיבה הרב מאיר מאזוז זצ"ל.

לפי הממצאים, הרקע לאירוע היה קטטה ומעשה קונדס בין הקטינים.

חוקרי משטרת בני ברק-רמת גן פתחו בחקירה במוצאי שבת לאחר שהתקבלה תלונה על נזק שנגרם למספר קברים בבית העלמין.

במסגרת פעילות מהירה של שוטרי ופקחי יחידת השיטור העירוני, אותרו ששת הקטינים והם זומנו אתמול למתן עדות וחקירה באזהרה בתחנת המשטרה. בסיום החקירה הם שוחררו.

האירוע התגלה במוצאי שבת כאשר תלמידים של הרב מאזוז המגיעים לפקוד את ציונו מדי יום, הגיעו לקברו וגילו כי המצבה הושחתה באמצעות שריטות ושבר.