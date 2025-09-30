ועדת המינויים של נציבות שירות המדינה סירבה בפעם השנייה לאשר את מינויו של תא"ל במיל' מהרן פרוזנפר לתפקיד ראש אגף התקציבים במשרד האוצר.

בכאן רשת ב' דווח כי הסירוב התקבל לאחר שהוועדה ציינה כי שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', לא מינה נשים לתפקידי מפתח במשרדו ולא נעשה מאמץ לאתר אישה לתפקיד שאליו נבחר פרוזנפר.

סמוטריץ' פנה השבוע שוב לממלא מקום נציב שירות המדינה וביקש לדון במינוי מחדש. כשלושה שבועות לפני כן, דחתה הוועדה את המינוי בעקבות היעדר מינויים לנשים בתפקידי מפתח, וכתוצאה מכך פנה השר להיוועץ בנוגע להמשך תהליך המינוי.

לפי הצהרת סמוטריץ', לאחר פסילת המינוי, הוא פתח בשיחות עם מועמדות לתפקיד, אך לדבריו לא מצא מועמדת מתאימה.

כעת, יידרש שר האוצר להחליט אם להביא את המינוי לאישור הממשלה, למרות ההתנגדות מצד הוועדה. נזכיר שהסדר ניגוד העניינים של פרוזנפר אושר על ידי היועצת המשפטית לממשלה.

בתגובה לפרסום פנו הבוקר בארגון יהודית לרואי כחלון, ממלא מקום נציבות שירות המדינה, בקריאה לאשר את מינויו. "כארגון זכויות נשים העוסק בטיפוח זכויות נשים ברוח יהודית, לאומית וציונית אנו מביעות התנגדות נחרצת לדחייה זו. אנו פועלות למען קידום זכויות נשים מתוך ראייה ערכית-יהודית, הרואה בכישורים וביכולות האישיים את הבסיס להשתלבותן של נשים בכל תחום. אנו מאמינות כי שילוב נשים בכל מערכת חייב להיעשות מתוך התאמה מקצועית ולא בשל הכתבת מכסות מגדריות".

עוד נאמר "אנו סבורות כי משרד האוצר אינו גוף האמון על שוויון, אלא על הכסף והכלכלה הלאומיים ועל כן השיקולים בניהולו צריכים להיעשות אך ורק מתוך ראייה מקצועית. העדפה מתקנת לטובת נשים במינויי תפקיד, יש בה מן ההשפלה וההחפצה הרואה באישה אובייקט שצריך לייצג את בני מינו ולא ישות המסוגלת להגיע להישגים שמתאימים למערכת, שכן היא מדורגת על פי מינה ולא על פי יכולותיה''.

מוריה ליטווק, מנכ''לית הארגון, מסרה: "בטווח הארוך העדפה מתקנת מוזילה את ערכן של נשים ופוגעת במעמדן. על נשים להבחן ולהיות מוערכות בשל כישוריהן המקצועיים. להיות בעלות תפקיד בזכות ולא בחסד. אני קוראת לנציב להבטיח כי קבלת ההחלטות בנוגע לשיבוץ בעלי תפקידים במשרד האוצר ובכלל משרדי הממשלה תישאר מבוססת על כישורים, מיומנויות והתאמה מקצועית בלבד, ללא שיקולים זרים. זאת, מתוך שמירה על רמתו המקצועית של המשרד ועל כבודן של הנשים עצמן".