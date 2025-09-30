במהלך שנת 2024 נפתחו 111,536 תיקי סיוע משפטי בשירות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים - כך על פי הדו"ח השנתי שפורסם היום (שלישי) באתר המשרד.

המספר הגבוה ביותר של תיקים עסק בנושאים אזרחיים ובחובות (45,101 תיקים), תחומי משפחה ומעמד אישי (35,958 תיקים) וביטוח לאומי (10,410 תיקים).

ניתנו גם שירותים משפטיים לנפגעי עבירות המתה, קטינים, אזרחים בזקנה, אנשים ללא כשרות משפטית, בהליכי אשפוז כפוי וייצוג הורים בהליכי נוער.

מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, פועל מערך ייחודי בשם "מערך תיקי חרבות ברזל", המספק סיוע וליווי משפטי לנפגעי הטבח, משפחות חטופים, משפחות שכולות ואלו ששבו מהשבי. במסגרת זו, נפתחו למעלה מ־2,600 תיקים מאז ה־7 באוקטובר 2023.

בין המקרים שטופלו השנה: הכרה משפטית בסבתא כאם שכולה לאחר שנכדה נרצח במסיבת 'נובה', התערבות במקרי חשד לעושק קשישים ומפונים, וסיוע בהסדרת חובות עבור חטופים ובני משפחותיהם.