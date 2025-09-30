חבר הכנסת צבי סוכות ממפלגת הציונות הדתית פרסם היום (שלישי) סדרת שאלות נוקבות נגד מתווה ההסכם לשחרור החטופים, וזאת על רקע הדיווחים על התקדמות במשא ומתן מול חמאס.

בפנייתו לציבור, כתב סוכות, "כמה שאלות לאחי החוגגים", והציג שישה סימני שאלה עיקריים. בין השאר תהה, "אם חמאס מסכים: צה"ל נסוג, החטופים חוזרים ולהבדיל משתחררים מיטב הרוצחים והנוחבות כשכמויות סיוע אדירות נכנסות לרצועה - מה קורה אם בשלב הזה הוא יסרב לשתף פעולה עם מועצת השלום?".

עוד הוסיף, "איך אחרי ריקון בתי הכלא מרוצחים ושחרור הנוחבות נרתיע אויב פוטנציאלי מלרצוח, לאנוס או לחטוף יהודים?".

סוכות גם התייחס להסכמות האפשריות מול הרשות הפלסטינית ומדינות האזור, וכתב, "על פי ההסכם מעבר רפיח יחזור לידי הרשות הפלסטינית. אתם סומכים עליהם? מועצת השלום זה בעצם המשטרה הפלסטינית בתיאום ירדן ומצרים. אתם סומכים עליהם שידאגו שחמאס לא ישתקם?".

בהמשך דבריו התריע מפני הכרה עתידית במדינה פלסטינית. "הרמיזה להכרה במדינה פלסטינית בהמשך כשיבשילו התנאים - אתם חושבים שאף אחד לא יעשה בהסכמה העקרונית של הימין שימוש בהמשך?".

"כל הרציונל של התכנית מתבסס על הפרדה מלאכותית בין האוכלוסייה לחמאס וכביכול הם יזנחו את החלום לרצוח אותנו תמורת כסף - אתם מאמינים בזה?", סיכם סוכות.