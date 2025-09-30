שב"כ והמשטרה ישראל סיכלו פיגוע שתיכנן מחבל לבצע באמצעות מטען חבלה בתחנת אוטובוס בעכו, במטרה לפגוע בחיילי צה"ל.

הפיגוע, שתכנן עיסא מאדי, תושב עכו בן 18, זוהה על ידי גורמי הביטחון לאחר שהעלה חשדות בזכות קשריו עם גורמים במדינה האסלאמית, דאע"ש, ומגעים עם פעילים בשורות הארגון בחו"ל.

החשוד נעצר במהלך השבועות האחרונים על ידי שב"כ ומחוז חוף של משטרת ישראל, לאחר שממצאי החקירה העלו כי הוא פעל להכנת חומרי נפץ ומטענים במטרה לבצע פיגוע.

בחקירתו, שנערכה בשב"כ וביחידה ללוחמה בפשיעה במשטרת ישראל, נחשפו כוונותיו לבצע את הפיגוע ממניע לאומני, בשיתוף פעולה עם פעילי דאעש מעבר לים.

מאדי עמד בקשר עם גורמים בחו"ל ששייכים לארגון הטרור דאעש, מה שמעיד על גידול מסוכן במעורבות הארגון בתכנון פיגועים בשטחי ישראל. מדובר בעלייה ברמת האיום מצד דאעש ותומכיו, במיוחד במהלך מלחמת "חרבות ברזל", ששפעה גם על ערביי ישראל ויצרה תנאים נוחים יותר לפעילויות טרור.

הבוקר (שלישי) תגיש פרקליטות מחוז חיפה כתב אישום נגד מחבל שיעמוד לדין בגין תכנון פיגוע טרור.