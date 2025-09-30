שני מסמכים רשמיים של ארגון חמאס שנמצאו ברצועת עזה ונחשפים לראשונה, מצביעים באופן ברור על מעורבות ישירה של ארגון הטרור הרצחני, במימון ובהוצאה לפועל של משט "צומוד" לעזה.

המסמכים מצביעים על קשר הדוק בין הנהגת המשט לבין ארגון הטרור חמאס, ובמיוחד מול ארגון ה-PCPA - גוף הפועל מטעם חמאס בזירה הבינלאומית.

ה-PCPA, הוועידה הפלסטינית לפלסטינים בחו"ל (Palestinian Conference for Palestinians Abroad), נוסד בשנת 2018 ונחשב לזרוע חוץ רשמית של חמאס. הארגון, הפועל תחת כסות אזרחית, משמש ככלי מרכזי של חמאס להובלת פעולות עוינות נגד ישראל מחוץ לרצועת עזה, ובכלל זה הפגנות, צעדות ומשטי פרובוקציה.

המסמך הראשון, שנמצא ברצועת עזה, הוא מכתב מ-2021 החתום על ידי ראש הלשכה המדינית של חמאס, אסמאעיל הנייה. במכתב קורא הנייה ליו"ר ה-PCPA לאחדות, ומעניק לארגון את ברכתו הפומבית. מדינת ישראל הגדירה את ה-PCPA כארגון טרור כבר בשנת 2021.

המסמך השני, שנמצא במוצב של חמאס בעזה, כולל את רשימת פעילי ה-PCPA בהם בכירים בחמאס. בין השמות המופיעים: זאהר ביראוי המשמש כראש תא חמאס בארגון בבריטניה ומזוהה כמי שהוביל את משטי ההפגנה לעזה במשך כ-15 שנה, וכן סעף אבו כאשכ, פעיל חמאס בספרד

עוד עולה מהמסמכים כי אבו כשכ הוא גם מנכ"ל חברת Cyber Neptune, חברת קש בספרד שבבעלותה עשרות מאוניות משט "צומוד". המשמעות: כלי השיט של המשט נמצאים בפועל בבעלות חמאס.