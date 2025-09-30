יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, אומר כי אם יהיה חלק מהממשלה הבאה יפעל להדיח את ראש השב"כ החדש דוד זיני מתפקידו.

בראיון לגלי צה"ל אמר גולן כי הוא מתכוון להיאבק כדי לפטר מינויים רבים ככל האפשר של הממשלה הנוכחית. "הממשלה הזו ממנה בשירות הציבורי אנשים בעייתיים. נצטרך לנקות את השירות הציבורי ולהציב בתפקידים המכריעים לגבי גורלה של מדינת ישראל אנשים ראויים שעושים את תפקידם ללא פניות", טען גולן.

הוא הוסיף "אנחנו נעסוק במלוא המרץ בניקוי השירות הציבורי אחרי שהממשלה הזאת, לצערי הרב, למעשה פגעה בו בצורה אנושה. זה כולל שליחה הביתה של כל מי שלא חש כבוד ולא נאמן לכללים הדמוקרטיים של מדינת ישראל - כולל דוד זיני - חד משמעית".

המראיינים תקפו את גולן ותהו אם הוא מבין שדבריו נשמעים כמו כוונה לקיים מסע טיהורים פוליטי מיד לאחר הבחירות. גולן טען בתגובה כי "כל מי שתומך בדמוקרטיה משגשגת, פורחת ונושמת, צריך להבין שדמוקרטיה צריכה להגן על עצמה. העובדה שגורמים אנטי דמוקרטיים מנצלים את הכללים הדמוקרטיים כדי לפגוע בדמוקרטיה וזה מה שקורה כאן מינואר 2023, צריכה להביא לפיכחון של כל הגורמים הדמוקרטיים. עלינו להילחם על הדמוקרטיה. יש לנו משימה אדירה - להציל את ישראל הדמוקרטית".

יו"ר כחול לבן, בני גנץ, תקף את גולן תוך שהוא מתנער מדבריו וטוען שהאופוזיציה אינה פועלת באופן שהציג יו"ר הדמוקרטים.

"‏איזה תיקון בדיוק אנחנו מציעים? איך אפשר לומר שנקים כאן ממשלה אחרת טובה יותר, ובאותה נשימה לאיים על ראשי הארגונים הביטחוניים ושומרי הסף ולהתנהג בדיוק כמו מה שאנחנו רוצים להחליף, עוד לפני שנכנסו לתפקיד?", תהה גנץ.

הוא הוסיף "יאיר, גם לי כמוך יש ביקורת קשה מאוד על הליך מינויו של זיני, אבל מהרגע שהוא יבחר הוא ראש שירות הביטחון הכללי של מדינת ישראל, שלי ושלך. הצלחתו היא הצלחת כולנו ואסור לנו בשום אופן להכתים אותו לפני שנכנס לתפקידו. תשאירו את ביטחון המדינה מחוץ לפוליטיקה".