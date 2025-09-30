יו"ר מפלגת הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס הבוקר (שלישי) להסכמות המדיניות עם נשיא ארה"ב ותכנית 21 הנקודות.

לדבריו, מדובר בחזרה מסוכנת לתפיסות שנכשלו בעבר ובויתור על הישגים אסטרטגיים משמעותיים.

"יש לי הרבה מה לומר, ואעשה זאת בע"ה לאחר שורת התייעצויות שאקיים היום. אבל יש דבר אחד שכבר אפשר לומר, וסליחה מראש על השבתת השמחה והראיה המפוכחת של המציאות: לחזור אחרי ה־7 לאוקטובר ואחרי שנתיים של מסירות וגבורה והקרבה של עם של אריות, עם מחירים כואבים ועם הישגים דרמטיים ברוך השם ובעזרתו בכל הזירות, לתפיסה הישנה של הפקרת ביטחוננו בידי זרים ודמיונות שמישהו אחר יעשה עבורנו את העבודה 'בלי בג"ץ ובלי בצלם', להמרת הישגים ממשיים בשטח באשליות מדיניות והתמסרות לחיבוק דב מדיני וטקסים נוצצים, לזמירות מדיניות של 'שתי מדינות', 'פלשתינים ישלטו על פלשתינים', הקמת משטרה פלשתינית שתאומן על ידי מצרים וירדן ובנאום הסכסוך, קטאר כשחקן מרכזי - כל הדייסה הזו זה כל כך 'אולד פשן' וחזרה לקונספציית אוסלו".

הוא הדגיש כי מדובר ב"החמצה היסטורית של ההזדמנות הכי מוצדקת בעולם להשתחרר סוף סוף מכבלי אוסלו, כישלון מדיני מהדהד, עצימת עיניים והפניית עורף לכל לקחי ה־7 לאוקטובר", והוסיף, "ולהערכתי זה גם ייגמר בבכי. ילדינו יאלצו להילחם שוב בעזה. זה מה שאיינשטיין הגדיר כשטות גמורה: לחזור על אותה פעולה שוב ושוב ולצפות לתוצאה אחרת".

סמוטריץ' הזהיר מפני הנהגה שאינה נושאת חזון מדיני ברור, ואמר כי "זו טרגדיה של מנהיגות בורחת מבשורה". הוא הוסיף ושאל, "האם עוד יש סיכוי שמעז יצא מתוק? שסרבנות האויב שוב תציל אותנו מעצמנו כמו פעמים רבות בעבר והמציאות תאלץ אותנו לשוב לדרך של גבורה וניצחון ולקיחת אחריות על גורלנו וביטחוננו, והפעם עם גיבוי בינלאומי רחב יותר?".

בהמשך ציין את שיקוליו לקראת קבלת החלטה ואמר, "האם במציאות שנוצרה מול הלחץ הבינלאומי, קמפיין החטופים ההרסני, חוסר הרצון מראש של רה"מ נתניהו לכבוש את עזה ולאמץ את תכנית טראמפ המקורית, גרירת הרגליים הצבאית וחוסר ההצלחה להביא את ראשי הצבא למקום שאנחנו רוצים, הקואליציה המקרטעת ועייפות החומר הטבעית אחרי שנתיים מלחמה - האם על רקע כל זאת אין ברירה וזה המקסימום שאפשר להשיג כרגע? אלו שאלות טובות. נתייעץ, נשקול ונחליט בעזרת השם".

את דבריו חתם באמירה נוקבת, "אבל החגיגות מאז אתמול הן פשוט מופרכות".