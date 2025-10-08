עשרות מאמנות ומטפלות כבר הצטרפו למהפכה

בשנים האחרונות מתרחשת תופעה ייחודית: נשים רבות שהיו הכתובת לחברות, תלמידות ושכנות בענייני זוגיות - הפכו את היכולת הטבעית שלהן למקצוע של ממש. לא עוד עצות מזדמנות, אלא ליווי מקצועי, מסודר ומבוסס שיטה, שמביא תוצאות ומוביל עשרות רווקים ורווקות לחופה.

את המהפכה הזו מובילה חיה ממן, מאמנת בכירה בעלת תואר שני בחינוך ומשפחה. אחרי יותר מ־20 שנות הוראה, היא בחרה להתמקצע בתחום האימון לזוגיות. כיום, לאחר אלפי שעות ליווי וסדנאות, היא עומדת מאחורי תכנית ההכשרה המובילה בארץ שמעניקה לנשים את כל הכלים להפוך למאמנות מקצועיות לזוגיות.

"ראיתי תלמידות ובוגרות שהולכות לאיבוד בדרך לחתונה", מספרת ממן, "הבנתי שהיכולת להיות שם בשבילן - זו שליחות. אבל שליחות צריכה גב מקצועי, כלים ושיטה. לכן בניתי תכנית יסודית ומעשית שמכשירה נשים להפוך לכתובת אמיתית למחפשי זוגיות".

הדרך הטובה ביותר לשלב שליחות עם פרנסה

בתכנית ההכשרה הייחודית נלמדים כל שלבי העבודה: זיהוי חסמים שמונעים התקדמות, כלים פרקטיים לליווי תהליכים, בניית ביטחון רגשי אצל המתאמנים, ותהליך מסודר שמוביל מחיפוש מתיש לזוגיות יציבה. שילוב של 20 מפגשים פרונטליים עם סטאז' מעשי, ליווי אישי ותעודה מקצועית, הופכים את הבוגרות לכתובת מבוקשת בשוק הולך וגדל.

משתתפות התכנית מספרות על חוויות מעצימות ועל הצלחות בשטח כבר במהלך הלימודים. "במהלך הסטאז' שתי הרווקות שליוויתי התארסו", משתפת רות אחת הבוגרות, "זה היה מדהים לראות איך כלים שקיבלתי בקורס מביאים תוצאה אמיתית - חתונה".

התכנית מתאימה לנשים עם כישורים בין־אישיים וניסיון בהדרכה, ייעוץ או הוראה - כאלה שמרגישות שהלב שלהן בוער לעזור למחפשי זוגיות, ורוצות להפוך את זה לקריירה מתגמלת עם שליחות.

בימים אלו ההרשמה לתוכנית ההכשרה בעיצומה ואת מוזמנת לתאם שיחת אבחון ללא עלות. בשיחה תוכלי להבין אם המקצוע הזה מתאים לך, לקבל הצצה לתכנית, ולשמוע איך גם את יכולה להפוך לכוח משנה מציאות בחייהם של רווקים ורווקות רבים.

