החתונה צילום: אוריאל וייס, באדיבות המשפחה

כמעט שנתיים לאחר שבעלה נפל במלחמה, נישאה השבוע צוף אשחר לעמיחי וייס מאפרת. צוף היא אלמנתו של רס"ר (במיל') הרב נערן אשחר ז"ל, שנהרג בצפון במהלך מלחמת חרבות ברזל.

החתונה התקיימה בנוכחות בני משפחה, חברים ומכרים, שליוו את בני הזוג ברגש, אהבה ותפילה לעתיד טוב יותר.

במהלך החופה נשא עמיחי וייס דברים. "מאת ה' הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. איננו יודעים איך ה' מנהיג את עולמו, אין לנו השגה בשכלנו מה חשבונו של ריבונו של עולם, אך בטוחים שהכול נתון תחת השגחה. טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו. אנחנו יודעים שמלך חפץ בחיים טובים לעם שלו. בתחילת דרכנו הרוחנית אנחנו מרגישים ותשאני רוח - כוח שמימי עליון שדוחף ומרים אותנו, ואנחנו מסייעים בידו.

הרוגי מלכות - אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם. נערן יושב תחת כיסא הכבוד ומסייע לדיין אלמנות להדריך אותנו ולכוון את דרכנו. אור נשמתו מאיר לנו ומאיר אותנו. ביתנו הולך ונבנה - על גבי ומתוך הבית הראשון", סיכם.