תיעוד: חוסלו מחבלים חמושים שהתקרבו למגנן בעזה צילום: דובר צה"ל

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ, ממשיכים לפעול באופן אינטנסיבי נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה כחלק ממבצע 'מרכבות גדעון ב'.

אמש (שני), כוחות צוות הקרב של חטיבת כפיר, הפועלים תחת אוגדה 36 בעיר עזה, זיהו שני מחבלים חמושים שניסו להתקרב לעבר מגנן של הכוח. זמן קצר לאחר הזיהוי, תקף מכלול האש של חטיבת כפיר בהכוונת הכוחות בשטח, מה שהוביל לחיסול המחבלים.

בנוסף, אוגדה 98, הפועלת גם היא במרחב העיר עזה, תקפה מחבל שהיה ראש חוליית חמאס, וביצעה חיסול של שלושה מחבלים נוספים. אוגדה 162 המשיכה במאבק בעיר עזה, שם חיסלה מספר מחבלים במפגש ישיר בשטח בעזרת סיוע מהאוויר.

כוחות אוגדה 99, הפועלים בצפון רצועת עזה, המשיכו לפגוע במבנים שולטים ומטרות מודיעניות ברחבי האזור, וביממה האחרונה השמידו מספר תשתיות טרור.

חיל האוויר תקף ביממה האחרונה יותר מ-160 מטרות טרור ברחבי הרצועה, ביניהן מחבלים, מחסני אמצעי לחימה, עמדות תצפית ותשתיות טרור נוספות.