רוטמן ליועמ"שית: "אני מפריע לך לנהל את המדינה? זה לא תפקידך" ערוץ 7

בוועדת החוקה מתקיים הבוקר (שלישי) דיון סוער בהשתתפות היועצת המשפטית לממשלה שספגה ביקורת חריפה מיושב הראש ח"כ שמחה רוטמן שזעם על כך שהיא מתפרצת לדבריו פעם אחר פעם.

"די עם הקטיעות האלה", אמר רוטמן לגלי בהרב-מיארה. "תני לי להשלים את דברי".

ח"כ גלעד קריב מהאופוזיציה הזכיר שיום כיפור מתקרב ותהה: "יש פקקי אוזניים למישהו?".

רוטמן ביקש ממנו להפסיק והמשיך למתוח ביקורת על היועמ"שית. "מעולם לא נתקלתי בעובד מדינה שמתפרץ כל כך בקלות לדברי יושב הראש. לצערי, את עובדת מדינה".

עימות בוועדה החוקה | שמחה רוטמן הוציא את מיקי לוי: "אל תאיים" צילום: ערוץ 7

בשלב הזה קטעו את דבריו מספר חברי הכנסת מהאופוזיציה ורוטמן הוציא את ח"כ קריב מהדיון.

היועצת טענה שרוטמן מתערב ביחסים בין ראש הממשלה לבינה בניגוד לתפקידו והדברים עוררו זעם אצל יו"ר הוועדה שהשיב "האמירה שראש הממשלה מנחה את צוות העל לפשיעה בראשותך להתכנס פעם בשבוע ואני שואל אם ההנחייה קוימה, אינה התערבות ביחסים בינך לבין ראש הממשלה.

אני שואל איך הגענו למצב של מאות הרוגים משפיעה את ראש צוות העל אם היא מקיימת את הוראת ראש הממשלה לאור מצב החירום הפשיעתי. זה התפקיד שלי בכנסת. אני מצטער שאנחנו נבחרי הציבור מפריעים לך לנהל את המדינה. בכנסת כשאת נשאלת שאלה עליך לענות ולא להגיד אל תתערב".