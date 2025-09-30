יוטיוב, שבבעלות חברת אלפבית (חברת האם של גוגל) הסכימה לשלם 24.5 מיליון דולר לצורך הסדרת תביעה שהגיש נגדה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך עולה ממסמכים שהוגשו לבית המשפט.

התביעה עסקה בהשעיית חשבונו של טראמפ בעקבות מהומות הקפיטול בינואר 2021.

מדובר בחברת הטכנולוגיה השלישית שמסיימת בהסדר משפטי תביעה מצד טראמפ, אשר טען כי הושתק באופן לא חוקי לאחר כהונתו הראשונה כנשיא. קודם לכן, פייסבוק (כיום מטא) שילמה 25 מיליון דולר, וטוויטר - ששינתה את שמה ל-X - שילמה 10 מיליון דולר במסגרת פשרות דומות.

בכל אחת מהן טען הנשיא כי נחסמה זכותו לביטוי וכי קול השמרנים הושתק באופן בלתי חוקי.

מתוך סכום הפיצויים, 22 מיליון דולר יועברו מטעם טראמפ לקרן Trust for the National Mall, הקרן שמתחזקת את שדרת "המול" הלאומי בוושינגטון, וכן לסיוע בהקמת אולם נשפים בבית הלבן. לפי המסמכים, האולם החדש יתפרש על שטח של כ-8,361 מ"ר וצפוי להיבנות עד תום כהונתו הנוכחית של טראמפ בינואר 2029.

היתרה תועבר לגורמים נוספים בתביעה, בהם האיחוד השמרני האמריקני (ACU) ומחברת הספרים נעמי וולף.