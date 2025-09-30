מחקר ישראלי חדש מצביע על כך שמדד FIB-4, המופק מבדיקות דם שגרתיות, עשוי לשמש ככלי לניבוי מוקדם של מחלת כבד סופנית (ESLD) גם בקרב צעירים בריאים בגילאי 18 עד 40 - עוד לפני הופעת תסמינים קליניים או גורמי סיכון מוכרים.

המחקר פורסם בכתב העת המדעי American Journal of Gastroenterology, והתבסס על ניתוח נתונים של כ־950 אלף צעירים ישראלים שנבדקו בשנים 2005 עד 2020 במסגרת שירותי בריאות כללית. משך המעקב הממוצע עמד על כמעט 13 שנים.

במהלך התקופה אותרו 430 מקרים של מחלת כבד סופנית, כאשר גיל האבחון הממוצע עמד על 30 בלבד. נמצא כי צעירים שערכי ה־FIB-4 שלהם היו באחוזון ה־99 ומעלה, היו בסיכון גבוה פי 8.6 לפתח את המחלה בהשוואה לבעלי ערכים נמוכים. בנוסף, עלייה של נקודה אחת במדד הייתה קשורה לעלייה של פי 2.2 בסיכון.

מרבית המאובחנים הציגו ערכים תקינים של אנזימי כבד ולא סבלו מגורמי סיכון ידועים כמו סוכרת או השמנה - נתון המחדד את ערך המדד ככלי לגילוי מוקדם. המדד עצמו מבוסס על שילוב של גיל, רמות אנזימי כבד (AST, ALT) וספירת טסיות דם, ומשמש כיום בעיקר בקרב בני 35 ומעלה ובקרב אנשים בסיכון גבוה למחלת כבד שומני מטבולית (MASLD).

ד"ר תומאס קרפטי מ־HIT, שעמד בשותפות למחקר, הוביל את חלקי ניתוח הנתונים הדיגיטליים. לדבריו, "היכולת לשלב כלים אנליטיים מתקדמים עם נתוני אמת מהשטח מאפשרת לנו לזהות תבניות סיכון שלא נראו בעבר, במיוחד בקרב אוכלוסיות צעירות שנחשבו עד כה מחוץ למעגל הסיכון".

ד"ר מיכל קשר מרון, אנדוקרינולוגית ממרכז רפואי מאיר בכפר סבא שהובילה את המחקר, הסבירה כי חלק ניכר מהחולים לא זוהו מראש משום שלא עמדו בקריטריונים הקיימים לבדיקת כבד. "הממצאים מדגישים את החשיבות של בחינה מחדש של המדיניות - ייתכן שיש מקום לשלב בדיקות FIB-4 כחלק מהמעקב השגרתי גם אצל צעירים", אמרה.