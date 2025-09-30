נחנק מדמעות באולפן: זו התפילה של שולי רנד לקראת יום כיפור באדיבות "פגישה", כאן 11

הזמר והשחקן שולי רנד נשנק מדמעות באולפן כשהתארח בתוכנית "פגישה" ונשאל על ידי רוני רובן על התחושות שלו אחרי השבעה באוקטובר.

"הייתי בהלם. היתה לי תחושה של הסתר פנים. כעסתי. אמרתי לריבונו של עולם 'למה?'. ידעתי לאן זה יוביל אותנו. הגענו למצב של חוסר אונים", אמר רנד כשקולו נשבר.

"מסתכלים על הסרטונים ונזכרים בדברים הנוראיים ביותר שעם האומלל שלנו עבר. אני רואה אותם, חושב על ההורים, על האימהות, על אמא של מתן צנגאוקר. אתה רואה שדעתה כבר נטרפת עליה. ואתה לא באמת יכול לשים את עצמך במקום הזה.

איך אפשר להכיל את הדברים בלי להתקהות באופן כלשהו? ביום הכיפורים אתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לי לב. שלא יקהה את הלב שלי, שעדיין יהיה אכפת שלי מכל אחד ואחת מהעם שלי, כי קשה מאוד שלא להתקהות. כמה הנפש עוד יכולה להכיל? אני אתפלל לזה שישאר לי לב פתוח", סיכם רנד.