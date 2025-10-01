רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, מבקש מעם ישראל ביום הכיפורים לא רק לעשות חשבון נפש אישי, אלא להתאחד מתוך חובה לאומית לדחוק את המחלוקות שקדמו לאסון בשבעה באוקטובר.

הרב אליהו קובע כי יום הכיפורים הוא יום מכונן בכל הקשור לשנתיים האחרונות. "אנחנו זוכרים את מה שהיה ביום כיפור לפני שנתיים. אותה שנאת חינם, מחלוקת, אותו קיטוב נורא, שלאחר מכן הביא את אסון שמחת תורה. על זה אנחנו אומרים תכלה שנה וקללותיה".

"נכון", מדגיש הרב, "עדיין יש ויכוחים בעם ישראל, אבל אסור לחזור למקום ההוא. התיקון של יום כיפור הוא לא רק בינינו לבין הקב"ה אלא גם בין אדם לחברו. לכן מבקשים סליחה ומחילה ומוחלים. אדם מסיר מעצמו את כל הכעסים וההקפדות. זו עבודה קשה אבל חייבים כולנו להיות כאיש אחד - בלב אחד".

"כשמסתכלים על הדברים מלמעלה, רואים שאויבינו עדיין רוצים לכלותינו לא פחות ממה שהיה בשמחת תורה וחותרים ומחפשים כל דרך לעשות זאת. גם היום עדיין יש חטופים שמצפים שנשחרר אותם. כשמסתכלים מלמעלה, מבינים שמה שמחבר בינינו הוא הרבה יותר מאשר מה שמפריד", הוא מוסיף.

גבורתם של החיילים היא המקור מבחינת הרב לחיבור בעם. "כשאתה רואה את ההקרבה הזאת, אתה מבין למה עם ישראל מנצח. מבינים איזה עם מופלא זה עם ישראל".

בהקשר של חגי תשרי שלאחר יום הכיפורים, ובמיוחד שמחת תורה, הוא מציב דרישה ברורה: "אם רוצים לנצח את המחבלים, צריכים לשמוח בשמחת התורה. ככל שאנחנו יותר שמחים, הם יותר באדמה. מטרת המחבלים הייתה לשבור את רוחנו, להכניס אותנו לייאוש ועצבות, ולעזוב את הארץ, כמו שלצערנו יש כאלה שעושים. זה הניצחון הגדול של החמאס - שנעזוב".