משה פייגלין צילום: באדיבות המצלם

יו"ר מפלגת זהות משה פייגלין השתתף בכנס מחאה מול כלא איילון שבו מרצה שלושה מאסרי עולם עמירם בן אוליאל שהורשע ברצח משפחת דוואבשה - ההורים ריהאם וסעד, והתינוק עלי - בכפר דומא ב-2015.

פייגלין אמר במהלך נאומו כי הוא מתקשה להבין את היעדר התמיכה הציבורית במאבק, "אני חש שיש קשר בין הסיפור של עמירם, בין חוסר הצדק הזה, לבין הצורה שבה אנחנו חיים במירכאות בשנתיים האחרונות בארץ הזאת. בצורה שבה לצערנו כל העולם כבר לא מכיר בירושתנו את ארצנו". לדבריו, "מדוע אנשים לא תומכים בפומבי בעמירם? היכן כל אישי הציבור? היכן כל חברי הכנסת? היכן כל הרבנים? הם מפחדים. כי לעמירם יש פאות וכיפה גדולה".

פייגלין הוסיף כי בעבר תמך במאבקו של רומן זדורוב, "תמכתי בזמנו במאבקו של רומן זדורוב והיום הוא בבית. כשרודפים צדק בסוף הקדוש ברוך מסייע. הצדק שנעשה עם זדורוב ייעשה גם עם עמירם. אנחנו נמשיך ונגיע לכאן, נציף את כל הרחובות והצדק יעשה".