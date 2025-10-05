מכון עומק הקשר, שהוביל בשנים האחרונות למעלה מ-2,000 זוגות לחופה והכשיר מאות מאמנים, פותח את ההרשמה למסלולים האחרונים לשנת הלימודים הנוכחית. ההרשמה מיועדת לנשים, גברים ונשות מקצוע, כאשר מספר המקומות מוגבל מאוד.

תהילה ישר, אחת מבוגרות הקורס, מספרת כי נרשמה במקור כדי ללמוד מקצוע - אך קיבלה הרבה מעבר לכך.

לדבריה, "שמחה מאוד שנרשמתי וזכיתי להיות בעומק הקשר. אני מרגישה שקודם כל גדלתי. גדלתי מבחינת אישיות, הגעתי למקומות בנפש שלי ולעומקים שלא הגעתי אליהם אף פעם. בעצם פתחו בפניי עולם שלם של הנפש והנשמה - עולם שהשתדלתי מאוד לא לגעת בו עד השנה. ואני בן אדם מאוד פתוח מבחינה חיצונית, עם שמחת חיים ואנרגיות טובות, אבל לחדרים האלה לא העזתי להיכנס".

לנשים שמחפשות עומק, שליחות ומקצוע לחיים:

מסלול מאמנות

מאות נשים וגברים מספרים חוויות דומות. הם הגיעו במטרה לעזור לאחרים - ויצאו מחוזקים בעצמם. אחד מהם הוא הרב אלעזר אהרונסון, שהגיע בעקבות עבודתו בישיבת מעלות. "לפני שנה התחלתי ללמד בישיבת מעלות ואחד התפקידים שלי בישיבה זה לסייע לחבר'ה בשידוכים. כשהתחלתי להיכנס לתחום אז ראיתי שמעבר לצורך להביא הצעות לשידוכים, יש קושי עם כל מיני סוגים של חסימות, עם קשיים עם חששות".

לדבריו, "אני מרגיש היום אחרי שנה בעומק הקשר שיש לי ארסנל שלם של כלים. קיבלנו ממש את ההדרכה ואת הליווי כך שנוכל ממש עכשיו בביטחון לגשת למתאמנים ולהוביל אותם לתוצאות. ואני כבר רואה איך הכלים האלה משנים חיים. איך הכלים האלה נותנים בדיוק את הצעד החסר לדלג על איזה מהמורה, בדיוק את הנקודה החסרה, וזה כאמור משנה חיים ומביא תוצאות משמעותיות".

לגברים שרוצים כלים אמיתיים להוביל, להקשיב ולהשפיע:

מסלול הכשרת מאמנים

הדס שטרן מתארת את ההבדל שחוותה: "פגשתי בנות שעברו אימונים - והרבה פעמים רווקות סיפרו שהסבירו להן למה הן 'לא בסדר' או 'למה הן לא התחתנו.' מה שמקסים בשיטה הזאת - זה שהיא מלמדת לראות כל בת, לראות את הטוב שבה. ומתוך זה לפעול!"

גם הרב יצחק לנגה משתף בתחושותיו: "הגעתי למקום הזה של עומק הקשר כי מאוד בלט לי הגישה החיובית לחיים, העין הטובה, הנעימות והעדינות שהדברים נעשים - ורציתי שזה יהיה המשך טבעי וישיר לעולם התורה. אני מרגיש שהקורס באמת נתן לי גם ביכולת ההקשבה העצמית שלי - יותר מודעות, יותר דיוק, יותר יכולת לקדם את עצמי למקומות שאני רוצה להיות בהם".

אושרית ארזוני מדגישה את הפן המעשי בתוכנית: "מה שעזר לי בקורס הזה - זה שיש סטאז', וזה ממש דחף אותך לקפוץ למים. זה גרם לי להתחיל כבר בשנה הבאה - לא רק ללמוד ולשים את התעודה בצד, אלא באמת להתחיל לעבוד בתכלס בשטח".

לנשות מקצוע שרוצות להעמיק בלי לעצור את השגרה:

מסלול מקוצר

הרב אהרונסון מסכם בשלוש נקודות עיקריות: "אני חושב שבראש ובראשונה זו שליחות מהמעלה הראשונה. לקדם את הנושא של בניית בתים בעם ישראל. הנקודה השנייה היא היכולת באמת להתפרנס מזה. אני מאמין שכיוון שהצורך פה הוא אמיתי, אפשר גם להפוך את זה לערוץ פרנסה משמעותי. והדבר השלישי - זה בונה קודם כל אותך כאדם. זה בונה אותך ואת אשתך בזוגיות".

המסלולים הבאים ייפתחו כבר בשבוע הקרוב.

