בימים האחרונים שוב ושוב דווחנו על תינוקות שנפטרו מחצבת באזור ירושלים. על המחלה, ההתפשטות דווקא באזור ירושלים ועל חובת ההתחסנות שוחחנו עם פרופ' אריאל טננבאום, מנהל מחלקת הילדים בהדסה עין כרם.

"ירושלים היא אכן המוקד היותר גדול ומשמעותי של התפרצות החצבת השנה", אומר פרופ' טננבאום ומסביר כי "יש קבוצות מסוימות בירושלים ובית שמש שבהם ההורים בחרו שלא לחסן את הילדים. ההתפרצות כמעט כולה אצל ילדים וכמעט כולם לא מחוסנים".

טננבאום מציין כי "ההדבקה מחצבת מיידית, מהירה ומאוד קלה. מספיק להיות בחדר עם אדם עם חצבת כדי להידבק. זה יותר מדבק מקורונה זה עובר באוויר ולכן יש הרבה הדבקה. אם יש קבוצות שלא מתחסנות ההדבקה היא כמעט וודאית".

לשאלתנו מדוע בוחרות אותן קבוצות שלא לחסן את הילדים, מדגיש פרופ' טננבאום כי "רובה של אוכלוסיית ירושלים מחוסנת, כולל הילדים. הרבה משפחות מגיעות לטיפת חלב ומקבלות את כל החיסונים, ויש שמקדימים ללפני גיל שנה". עם זאת "יש קבוצות שבוחרות שלא להתחסן מכמה סיבות, חשש מהחיסון, לא רוצים לקבל שירות מהמדינה וממשרד הבריאות ולפעמים סיבות טכניות של תורים וכו'". בנוסף ישנן קונספירציות שונות שמופצות ממקורות עלומים. טננבאום מספר על משפחה שלא חיסנה את ילדיה כי שמעה ממישהו שמכניסים לחיסון גם נגיף קורונה, טענה מופרכת לחלוטין שכן מדובר בחיסון שקיים כבר עשרות שנים במערכת

כדי להתמודד עם הטיעונים הטכניים נשלחות ניידות חיסון לשכונות השונות ולדברי פרופ' טננבאום ההיענות למבצעי ההתחסנות הללו טובה. בנוסף, הוא אומר, ישנם מי שתפקידם הוא לעמוד בקשר עם הקהילות והמשפיעים בהן. במסגרת זו התקיימה ישיבה מיוחדת בין הרב של הדסה עם רבנים בכירים במגזר החרדי "והאזניים היו קשובות", הוא אומר בסיפוק ומדגיש כי הפנייה היא לרבנים ממגוון זרמים ברמות הבכירות ביותר, לבד מהפנייה הישירה אל ההורים בקריאה לחסן את הילדים.

"הרוב מחוסנים. הבעיה היא בקהילות מסוימות ולפעמים ברחובות או בניינים ספציפיים", אומר טננבאום ומספר כי "יש משפחות שלומדות על בשרן באופן מאוד קשה כאשר רואים את הילד מאושפז, מחובר לנוזלים עירוי ואנטיביוטיקה כשהוא מונשם ומחובר למכונת לב-ריאה, זו מחלה איומה, ואז המשפחות לומדות. הן מחסנות את שאר הילדים ומעבירות את המסר הלאה".

בהמשך הדברים מספר פרופ' טננבאום על ההקפדה בבתי החולים על הבידוד המוחלט של ילדים שחלו בחצבת במתחמים מסוימים על מנת למנוע הדבקה של ילדים אחרים. טננבאום מדגיש זאת על מנת לבטל חששות שאולי קיימים אצל הורים מהגעה לבתי החולים עם ילד שנחבל או לקה בחולי אחר.

כעת, מספר טננבאום, בבית החולים שלו, הדסה עין כרם, תפוסת הילדים שלקו בחצבת עומדת על 178 אחוזים "אנחנו באמת במצוקה. לכן אני ממש ממש רוצה שאנשים יתחסנו", ובבית החולים עושים כל מאמץ לשחרר את מי שניתן לקראת יום כיפור ובהמשך לקראת חג הסוכות, "ועדיין העומסים גדולים ולצערי הרב גם מיותרים. אפשר היה למנוע את זה בזריקה קטנה בכתף".