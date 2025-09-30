חזי נחמה מנטרל את המחבל מצלמת אבטחה

אל"מ (במיל') חזי נחמה הוא האזרח שניטרל בצהריים (שלישי) את המחבל שביצע את פיגוע הדריסה סמוך לצומת אל חאדר בכביש 60 ופצע שני נערים באורח בינוני.

בתיעוד נראה נחמה עוצר את רכבו, שולף אקדח ויורה לעבר המחבל שהתקדם לעברו בריצה.

נחמה סיפר כי נסע בכביש המנהרות ואז שמע את התנגשות מכונית המחבל בטרמפיאדה. כשעצר את רכבו ראה את המחבל יוצא מהמכונית ומתחיל לרוץ כשהוא מחזיק בידו סכין.

הוא ציין כי ביצע ירי לעבר פלג גופו התחתון של המחבל , ששינה כיוון, והחל לרוץ לעברו אז ירה בו כדור נוסף.

בשיחה ב-ynet תיאר "עברתי בצומת ובמרחק של כ-20 מטרים שמעתי בום. יצאתי מהרכב וניסיתי להבין אם מדובר בתאונה. צעקו: 'יש לו סכין!'. ראיתי אותו רץ לכיווני, צעקתי לו 'עצור!' - והוא לא עצר. יריתי לעבר הרגליים, והוא המשיך באמוק. המשכתי לצעוק 'עצור!' והוא לא עצר. אז יריתי לעבר מרכז הגוף, והוא נפל".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שוחח עם נחמה ומסר: "אני מצדיע לו! שוב הוכח, נשק אישי בידיים הנכונות - מציל חיים!".

בפיגוע נפצעו שני נערים באורח בינוני. הם פונו לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם בירושלים.