על מרכיביה של תכנית טראמפ לסיום המלחמה שוחחנו עם אל"מ במיל' פרופ' גבי סיבוני הרואה במתווה את חצי הכוס המלאה כהגדרתו.

המתווה ככלל, אומר סיבוני הוא "מאוד לטובתנו. מה שהוצג במתווה הזה מממש את יעדי המלחמה. אנחנו מקבלים את כל החטופים, אנחנו מקבלים כניעה של חמאס ללא תנאי, וזה הישג מטורף של ישראל. בהינתן שני הדברים האלה אנחנו בוחנים איך מייצבים את הרצועה כדיש היא לא תחזור להיות איום, מה עושים עם ההגירה שלה תושבים ואיך מפרקים את כל התשתית המטורפת שנבתנתה בעזה לאורך שנים. בכך יש בשורה מאוד גדולה".

עם זאת מדגיש פרופ' סיבוני כי המבחן האמיתי הוא מבחן היישום. "אנחנו עדיין מחכים לראות מה קטאר תגיב כי קטאר היא חמאס, שלא נתבלבל. זה לא שהיא מנהלת דיונים עם חמאס על תשובתו, אלא היא קובעת את תשובת חמאס. הבעיה היחידה היא שאין לכולם שליטה על מי שמחזיק בחטופים".

באשר לטענה שכבר החל החמאס להפיץ ולפיה אין בכוחו להגיע לכל החטופים, מגיב סיבוני בביטול וקובע כי על חמסא יהיה להפעיל מאמץ גדול ולעמוד במשימה ולהביא את החטופים כולם וישראל תדע לזהות אם הם עושים את כל המאמץ לכך או לא. "שיתמודדו. הם קיבלו 72 שעות, שיעשו מאמץ ויתמודדו".

על הסיכוי שחמאס יקבל את המתווה אומר סיבוני כי הוא "לא יודע" וממליץ לכולנו שלא לנסות ולנבא את תגובת האויב. לטעמו המחשבה שבכוחנו לנבא את תגובת החמאס היא זו שהביאה אותנו לאסון השבעה באוקטובר. המחשבה שכלכלה טובה תמחק מחשבות על טרור הוכחה כחסרת בסיס.

"אנחנו צריכים לקבל תשובה ברורה מבעל סמכות שאומר שהם מקבלים. אם הם לא מקבלים, יש לנו צ'ק פתוח להשלים את המלאכה. זו כניעה מוחלטת של חמאס ואני מאוד שמח בזה", הוא אומר ומזכיר שוב כי אכן "יש בעיות כמו איך מונעים מעזה להתעצם כשנהיה בפרימטר הביטחוני, איך מגבירים את יכולת ההגירה כי התכנית הזו מאפשרת למי שירצה להגר וצריך לדאוג שרבים ירצו. הרי כמות חומרי הנפץ והאמלח בעזה היא מטורפת וייקח שנים לפרק אותה, אז איך מפרקים ומי יפרק אותה".

"צריך לפרק את כל תשתיות הטרור שיש בעזה מעל ומתחת הקרקע", אומר סיבוני ובהתייחס לגוף הבינלאומי שיוקם הוא תוהה עד כמה תהיה לו מוטיבציה לפעול אחרי שיתפוצצו עליו כמה דברים, כהגדרתו. מנגד יש לדאוג שצה"ל יוכל לפעול ולסייע לכוחות ברצועה. "אני לא סומך על אף אחד זולת צה"ל שיספק מודיעין ויעזור ואם יהיה צורך צה"ל ייכנס לפירוק התשתיות האלה".

"אני רואה את חצי הכוס המלאה של המתווה, החזרת חטופים וכניעה ללא תנאי של חמאס. אני רואה שאנחנו מקבלים מיד ורק אז מגיבים וזה מצוין. מובן שלא יצאנו עם מלוא תאוותנו. ברור שהייתי רוצה שעזה תסופח ללא עזתים אבל בקונסטלציה שנוצרה זה הטוב ביותר שניתן היה להוציא".

את דבריו חותם סיבוני ואומר: "הכול בזכות החיילים הגיבורים שלנו שנלחמו בעזה ובכל המרחב. את מה שאנחנו רואים הם עשו בידיים שלהם. הם הנכס הגדול של המדינה ואנחנו צריכים להרים אותם על כפיים".