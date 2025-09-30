גופתו של שגריר דרום אפריקה בצרפת, נקוסינתי עמנואל "נאתי" מת'טווה, נמצאה בפריז בשעות הצהריים (שלישי), כך דיווח אתר העיתון הצרפתי "לה פריזיאן".

על פי הדיווח השגריר נפל מהקומה ה-22 של מלון הייאט ברובע ה-17 של פריז. אשתו דיווחה כי היא חוששת לחייו לאחר שקיבלה ממנו הודעת טקסט שהדאיגה אותה. משטרת פריז פתחה בחקירת נסיבות מותו של השגריר.

דובר במחלקת החוץ של דרום אפריקה אמר כי הם "מודעים לדיווחים מצערים הנוגעים לשגריר נאתי מת'טווה" ויפרסמו הצהרה ברגע שיתקבל מידע רשמי בנושא.

מת'טווה החל את כהונתו כשגריר בפריז בפברואר 2024 וכיהן גם כנציג הקבוע של המדינה לאונסק"ו כחלק מתפקידו.

בעבר מילא מספר תפקידים בממשלת דרום אפריקה.