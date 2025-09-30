בפעילות משולבת של שירות הביטחון הכללי ויאחב"ל להב 433 במשטרת ישראל נעצר במהלך חודש אוגוסט האחרון, מאור קרינגל, בן 26, תושב חולון, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות שעניינן קשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתם.

החקירה שנוהלה בשב"כ בשיתוף פעולה עם יאחב"ל להב 433 העלתה כי החל מראשית שנת 2025, עמד מאור בקשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצע בהנחייתם מגוון משימות ביטחוניות.

בתוך כך, ביצע מאור משימות צילום של בסיסים צבאיים ומקומות ציבוריים בישראל בהנחיית מפעיליו, ואף בזמן מלחמת "עם כלביא" יזם פנייה לאיראנים לטובת ביצוע משימות נוספות.

במסגרת החקירה עלה כי מאור עמד בקשר מול גורמים המקושרים ל- VIPemployment המזדהים בגלוי כשירות המודיעין של איראן ופועלים בנסיון לגייס ישראלים ברחבי הרשת. בעבור ביצוע המשימות הביטחוניות קיבל מאור כספים במטבעות קריפטוגרפיים.

מאור ניסה לגייס נוספים לטובת ביצוע משימות עבור המודיעין האיראני. עם התפתחות החקירה נעצר חשוד נוסף, טל עמרם, בן 26, תושב חולון בחשד לקשר עם סוכן חוץ וביצוע משימות בהכוונתו.

היום (שלישי) הוגשה הצהרת תובע נגד מאור וטל, כתב אישום צפוי להיות מוגש על ידי הפרקליטות בימים הקרובים.