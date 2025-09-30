נשיא ארה"ב טראמפ שהציג אמש (שני) את יוזמת "20 הנקודות" שלו הצהיר כי לארגון חמאס יש "3-4 ימים להגיב על ההצעה שלנו להסכם".

הנשיא הוסיף שבמידה וחמאס יסרב להצעה "אין מקום יותר למו"מ, ישראל רשאית לעשות מה שצריך".

"מדינות שלמות חתמו, ישראל חתמה. מחכים לחמאס. או שהוא יעשה את זה או שלא, אבל אם לא יהיה סוף עצוב", אמר הנשיא.

"ביחס לחמאס - מחמאס אנחנו רוצים את החטופים בחזרה מיד, ואנחנו רוצים התנהגות טובה. זה די פשוט, לא יותר מזה. החתמנו כל מדינה במזרח התיכון, זה היה בלתי אפשרי וזה מעולם לא נעשה. זה גדול יותר מעזה. עזה היא חלק מזה".

משרד החוץ הקטארי הודיע שטורקיה מצטרפת לצוות התיווך בין ישראל לחמאס. כבר היום תתקיים פגישה דרמטית בדוחא עם נציגי חמאס.

מקור המעורה בפרטים אמר ל-CBS כי חמאס ופלגים פלסטיניים אחרים "נוטים לקבל את תוכנית טראמפ", והם יציגו את תגובת הארגון למתווכים כבר מחר.