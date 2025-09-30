ענקית הלואו קוסט האירית ריינאייר הודיעה כי לא תשוב לטוס בישראל עד קיץ 2026, זאת כיוון שלא קיבלה חלונות המראה ונחיתה שביקשה לקיץ 2026 וגם לא התחייבות כי טרמינל 1 ישאר פתוח בימי מתיחות ביטחונית.

בעבר דרשה החברה לפתוח עבורה את טרמינל 1, ונענתה בחיוב, אך כעת ברשות שדות התעופה מסרבים להתחייב כי טרמינל 1 יפעל גם בימים של איומים ביטחוניים.

"נמל התעופה ממשיך לסגור את המתקן הזה לנוחיותו שלו, מכריח את ריינאייר וחברות תעופה זולות אחרות להיכנס לטרמינל 3 היקר יותר - שבו אנחנו לא רוצים להיות - והם מסרבים לכבד את ההסכם הזול", טען דובר החברה.

"עד שנמל התעופה יהיה מוכן לכבד את ההסכמים הזולים עם ריינאייר, אנחנו לא מוכנים לחדש טיסות לשם. אם בן גוריון יאשר את ההסכמים לקיץ 2026 - נשמח לחזור לתל אביב", אמר עוד הדובר.