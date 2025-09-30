אביה שרמן השיק סינגל חדש בשם "העזתי להיות", המוקדש לזכרה של תפארת לפידות הי"ד, שנרצחה בטבח הנורא במסיבת הנובה. את השיר מלווה קליפ מילים ייחודי, שנכתב בגופן כתב ידה של תפארת.

את הקליפ צילם שרמן במהלך שירות המילואים שלו, במוצב "עץ הפנסים" שבכניסה לקיבוץ ניר עוז. את הפינה המיוחדת הקים אביב אצילי ז"ל, שנחטף בבוקר שמחת תורה לעזה, שם נרצח.

שרמן סיפר כי המילים נכתבו בידי אריק מנדלבאום, איש חינוך ומשורר, וכי נשא אותן בלבו במשך שנים. "במהלך אחד מימי המילואים הרבים, החלטתי 'להעיז' ולתת למילים לחן וחיים משלהם, כדי שעוד אנשים יוכלו להרגיש איך כל טעות שלהם רק הובילה וקירבה אותם יותר לחלומות שלהם".

לדבריו, החיבור לשמה ולדמותה של תפארת היה טבעי, "אני מרגיש שהמילים של 'העזתי להיות', כך כך מתחברות ומתארות את תפארת לפידות הי"ד ולדרך בה היא חלמה את העולם הזה. לכן החלטנו לחבר את הקליפ עם כתב ידה המיוחד, בתפילה שהחיוך הרחב שלה ימשיך להאיר כאן. ומי יתן שנלמד לחבק את הטעויות של עצמנו, נדע למחול ולסלוח, לא רק לפני כיפור ואפילו לאהוב את הדרך בה אנו הולכים כאן. ולהעז… פשוט להעז להיות מי שאנחנו!".