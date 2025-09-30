הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון הרב דוד יוסף והרב קלמן מאיר בר, פרסמו היום מכתב לרבני ישראל ולרבני הקהילות בו הם קוראים להתפלל למען 48 אחינו ואחותנו החטופים בעזה.

במכתב קבעו הרבנים הראשיים כי בתפילות יום הכיפור השנה יש לייחד מקום לתפילה מיוחדת להצלת והחזרת החטופים, קודם לאמירת "כל נדרי".

כמו כן, הם קבעו לייחד תפילות לעילוי נשמתם של קורבנות השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, ולהחלמתם של כל הפצועים.

הראשון לציון נאם אמש באירוע סליחות גדול שהתקיים בהשתתפות חבר מועצת חכמי התורה הרב ראובן אלבז, בו הדגיש את החיוב המוסרי להחזרת החטופים.

"אני רוצה קודם כל, שלא נשכח - אנחנו מחויבים כולנו להתפלל על אחינו בני ישראל, הנתונים בצרה ובשבייה", אמר.

הרב יוסף הוסיף: "אנחנו בוטחים רק בבורא עולם, כל ההבטחות, כל הדיבורים. אנחנו מאמינים בבורא עולם, ואנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יוציא אותם מאפלה לאור גדול, בקרוב".

הוא גם ביקש להתפלל על חיילי צה"ל הנמצאים בסכנה בכל מקום, "שהקדוש ברוך הוא ישמור צאתם ובואם וישובו כולם לביתם בריאים ושלמים לחיים טובים ולשלום".