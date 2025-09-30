הפרשן לענייני ערבים אהוד יערי אמר היום (שלישי) בחדשות 12, יממה לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציג את תוכניתו לסיום המלחמה והחזרת החטופים, כי מרכז הכובד בקבלת ההחלטות בחמאס אינו נמצא עוד בקטר, אלא חזר לעזה.

יערי הסביר, "הם לא עומדים לומר כן, קיבלנו, אנחנו מברכים. זה ברור שלא. אבל אתה רואה את כל המקהלה של חמאס מדברת שזה הסכם כניעה, שזה הטלת מנדט חדש על הפלסטינים, מנדט זר חדש על הפלסטינים, שלא מצאו את השטן, אז יביאו את טוני בלייר, כדי לעמוד בראש המועצה המפקחת, זה הטון".

לדבריו, "אני רוצה לומר משהו שהוא בעיניי מאוד חשוב. ואני אומר אותו בזהירות כי האינפורמציה פה היא לא ממש יצוקה בבטון. תראה, מרכז הכובד של ההחלטה בחמאס, לא בקטר. המנהיגות שם אחרי התקיפה, בגלל צעדים שהקטרים נקטו, היא במידה רבה בחצי הילוך. חלקה נראית משותקת, התקשורת שלה לא מה שראינו קודם".

עוד ציין כי "מרכז הכובד היום, לדעתי, או לפי המידע שבידיי, חזר לעזה שלהם יש שיקולים אחרים. הם מאוכזבים מההתנהלות של הנהגת החוץ בקטר, שהיא ממילא מפורקת ומפורדת בתוכה. הם האנשים שבחזית. הם אלה שמתכוננים עכשיו לאפשרות שהם צריכים לנהל איזה קרב הגנה אחרון בעזה".

יערי תיאר את דמותו של האיש שמוביל את ההחלטות בשלב זה, "האיש שהוא מקבל ההחלטות שם, כרגע, בשקט, הוא מעולם לא היה בכותרות, זה ראא'ד סעד. הוא היה בעצם המח"ט שבנה את חטיבת עזה, בשעתו. ואחר כך, במשך שנים, היה ראש אגף המבצעים של חמאס תחת מוחמד דף".

בהשוואה למפקד הנוכחי, הסביר כי "הוא איש מאוד מנוסה, להבדיל מהמח"ט הנוכחי של עזה, עז א-דין אל-חדאד, הוא איש שיש לו גם רקע יותר פוליטי, יותר רחב. אל-חדאד הוא כרגע הקמב"ץ בשטח שמכין את המגננה".

על מנגנון קבלת ההחלטות הוסיף, "ראא'ד סעד בעצם יעביר את דעתו, את החלטתו, להנהגה בקטר ויהיו להם ויכוחים באותה תקשורת לא מסודרת שיש להם. אבל בסופו של דבר, אנחנו צריכים להבין, ההחלטה תהיה בידי העזתים, ופירושה, בין היתר, שהם צריכים לגמור אומר בנפשם, האם הם מוכנים לקבל את ההצעה לצאת החוצה. זו ההחלטה שהם צריכים לקבל".

בהקשר ללוח הזמנים שנקבע, אמר יערי, "החוץ יכול מעט מאוד להתערב בדבר הזה. ולכן טראמפ אומר שלושה ארבעה ימים שהוא נותן לחמאס, זה שלושה ארבעה ימים קודם כל למפקדים המקומיים שנשארו בעזה".

יערי ציין גם את האפשרות ליישום חלקי של התוכנית, "מבחינתם, אחד השיקולים המרכזיים הוא שבתוך התוכנית ישנו אלמנט שהוא בעיניי רצוי מאוד וחשוב, והוא שגם אם חמאס מסרב, אפשר להתחיל במימוש התוכנית הזאת בחלק הדרומי של הרצועה, חאן יונס, ולהביא כוחות כבר לשם. אלה השיקולים שלהם, נראה איך הם יחליטו".