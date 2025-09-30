מאות חברי בתי נבחרים מרחבי ארה"ב, פסטורים אוונגליסטים בכירים, ראשי קהילות, ראשי אוניברסיטאות ואישי ציבור בארצות הברית, שלחו מכתב דחוף לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בו הם קוראים לו לחזור מהאמירות שלו כנגד החלת ריבונות ביהודה ושומרון ולהכיר בזכותה של ישראל להחיל ריבונות מלאה.

חותמי המכתב העבירו אותו לנשיא באמצעות אחד מהבכירים ביותר בממשל האמריקני אשר שמו לא פורסם כרגע. יוזמי המכתב העבירו עותק מהמכתב לראש מועצת שומרון יוסי דגן.

במכתב מביעים החותמים תודה על הצעדים ההיסטוריים של טראמפ למען ישראל - העברת השגרירות לירושלים, ההכרה ברמת הגולן ועמידה מול ניסיונות הדה־לגיטימציה - אך מזהירים מפני מדיניות שתכפה על ישראל ויתורים בליבה ההיסטורי והמקראי: "צעד כזה לא יביא שלום, אלא יעמיק את הסכסוך ויחזק את אויבי ישראל. אנו מודאגים עמוקות מכך שישנם קולות - גם מקרב ידידים - הקוראים למדיניות שתפגע בישראל על ידי כפיית ויתורים בלב קיומה. הגבלת זכותה של ישראל להפעיל ריבונות בלב ארץ התנ"ך".

במכתב שהוגש לנשיא ארה"ב נכתב: "נשיא ארצות הברית דונלד ג'יי טראמפ, אנו החתומים מטה - כותבים להביע את תודתנו העמוקה על תמיכתך ההיסטורית והבלתי מתפשרת במדינת היהודים ישראל. מנהיגותך חיזקה לא רק את ביטחונה של ישראל, אלא גם את החירות והאמת ברחבי העולם כולו. מהעברת שגרירות ארה"ב לירושלים, דרך ההכרה ברמת הגולן, ועד עמידה מול אלו המבקשים לערער על הלגיטימיות של ישראל - עשית היסטוריה".

עוד נכתב: "אנו מודאגים עמוקות מכך שישנם קולות - גם מקרב ידידים - הקוראים למדיניות שתפגע בישראל על ידי כפיית ויתורים בלב קיומה. הגבלת זכותה של ישראל להפעיל ריבונות בלב ארץ התנ"ך - ביהודה ושומרון - לא תביא שלום; היא רק תאריך את הסכסוך ותגדיל את הסכנות, לא רק לעם היהודי אלא גם לפלסטינים המבקשים באמת שלום".

"אנו קוראים לך, אדוני הנשיא, לעמוד מול הלחצים, ולא להיות שותף למי שמבקשים לפרק שלב אחרי שלב את תביעתה של ישראל לארץ שהובטחה בכתבי הקודש והוכחה בהיסטוריה. אסור שאמריקה תהיה צד לערעור מה שה' קבע וימשיך לכונן", הוסיפו.

"במקום זאת, אנו קוראים לך לשוב ולאשרר את האמת ההיסטורית והתנ"כית: יהודה ושומרון הם לא רק ההיסטוריה של ישראל - הם הזהות שלה", קראו החותמים לטראמפ. לדבריהם, "ריבונות על חבל ארץ זה היא זכות אלוקית של ישראל, ולמען הצדק והשלום האמיתי יש להכיר בריבונות".

לסיום כתבו: "אנו מבקשים ממך להמשיך בהנהגתך האמיצה ולהכיר בזכותה של ישראל להחיל ריבונות מלאה ביהודה ושומרון. צעד כזה יתיישר לא רק עם האמת המקראית, אלא גם יקדם שלום אמיתי המבוסס על מציאות ולא על אשליות. אדוני הנשיא, מנהיגותך ברגע מכריע זה חשובה. ההיסטוריה תזכור אותך כמנהיג שבחר לעמוד לצד ברית ה' ועם עמו - ישראל".

על המכתב חתומים מאות פסטורים, אנשי כמורה, סנאטורים, נציגי קונגרס, ראשי ארגונים וראשי כנסיות מכל רחבי ארה"ב - המייצגים מיליוני מאמינים נוצרים בעולם.

דגן הודה למאות המנהיגים שחתמו על המכתב ואמר: "מדובר במסמך בעל חשיבות מהמעלה הראשונה. מאות פסטורים ומנהיגים רוחניים, המייצגים מיליוני נוצרים בארה"ב ובעולם, מציבים קו ברור - עמידה לצד ישראל ולצד הריבונות על יהודה ושומרון. יהודה ושומרון אינם רק עניין מדיני־ביטחוני, אלא עניין הנוגע גם לעולם הנוצרי הניצחון על חמאס או התבוסה משותפים לישראל וארה"ב. זוהי נקודת ציון משמעותית במאבק למען החלת הריבונות ונגד הקמת מדינת טרור בלב הארץ ואנו נמשיך לפעול ביתר שאת כדי להבטיח שמסר זה יישמע בכל מקום".