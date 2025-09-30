הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, העניק אתמול (שני) בטקס דרגת אלוף משנה במילואים ללוי יטח, מפקד זירת התרעה וטכנולוגיה בפיקוד העורף.

ההוקרה ניתנה על תרומתו רבת השנים בתחום ההתרעה ועל שירותו הרצוף, שכלל למעלה מ-500 ימי מילואים מאז השבעה באוקטובר.

לוי יטח נחשב לאחת הדמויות המרכזיות שהובילו את עולם ההתרעה בישראל. הוא היה בין מקימי ענף ההתרעה בפיקוד העורף, וחתום על מהלכים מרכזיים בהתפתחותו, במיוחד בשנתיים האחרונות לנוכח התעצמות האיום הרקטי והטילי.

מאחורי הישגיו המקצועיים עומד גם סיפור אישי מיוחד. יטח היה שותף לפיתוח צופר נייד חדש, המסוגל ללוות לוחמים גם בשטחים פתוחים, ובחר לקרוא לו "צופר רותם" על שם בנו, לוחם בצה"ל.

"כשראיתי את רותם יוצא להילחם ברצועה, הבנתי כמה חשוב שלכל לוחם יהיה מענה שמציל חיים. לא היה לי ספק איך ייקרא הצופר", אמר.

בפיקוד העורף מציינים כי בזכות שילוב של מקצוענות, יצירתיות ושליחות אישית, הפך יטח את ההתרעה מכלי טכני לכלי מבצעי שמגן מדי יום על חיילי צה"ל ועל אזרחי ישראל.