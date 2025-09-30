ארגון OU ישראל, המפעיל עשרות מרכזי נוער בפריפריה הגאוגרפית והחברתית של ישראל, קיים השבוע סיור סליחות מרגש בירושלים בהשתתפות למעלה מ-600 בני נוער ממרכזי הנוער בכל רחבי הארץ - מקריית שמונה ועד דימונה.

האירוע נפתח במעמד סליחות מיוחד בבית הכנסת המרכזי בירושלים, שם שמעו החניכים שיחה לקראת יום כיפור מפי הרב שמואל אליהו, רבה של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית. לאחר השיחה התקיימה הרקדה ומשם המשיכו בסמטאות העיר העתיקה, עד לתפילת סליחות עוצמתית ברחבת הכותל המערבי.

"זו הפעם הראשונה שאני בירושלים ומשתתפת בסיור הזה", שיתפה סופיה חניכה במרכז הנוער של OU מעכו, "ההרגשה בכותל הייתה חזקה מאוד, כל הרחבה הייתה מלאה באנשים. זה נתן לי הרבה כוחות לקראת השנה החדשה".

"החניכים מגיעים מכל קצוות הארץ, מכל מיני סוגים וגוונים וזה מאוד מיוחד לראות את כולם מתפללים ושרים ביחד", שיתפה שמרית דרעי, מנהלת מרכז הנוער של OU בבית שאן ורכזת מחוז העמקים, "מבחינתי הסיור הזה בכל שנה נותן לי כוחות ודלק לכל המשך השנה".

הסיור, שהפך למסורת קבועה בארגון OU ישראל, מהווה את האירוע הארצי הראשון מידי שנה ואת אירוע ההמשך של מחנות הקיץ לגסי, כשלאורך השנה מתקיימים פעילויות שוטפות במרכזי הנוער מידי שבוע. עבור רבים מהחניכים, מדובר בחוויה ראשונה מסוגה בירושלים, שגורמת להם להתחבר לקבוצה ולסניף בצורה משמעותית.

הרב אבי ברמן, מנכ"ל OU ישראל, אמר: "כמידי שנה אנחנו פותחים את העשייה השנתית בסיור סליחות של כל סניפי מרכזי הנוער, וזוכים להתחבר גם לריבונו של עולם וגם בינינו- כהכנה לשנה של פעילות מבורכת".