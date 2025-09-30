חזי נחמה מנטרל את המחבל מצלמת אבטחה

שר המורשת עמיחי אליהו פנה היום (שלישי) במכתב לשר הביטחון ישראל כ"ץ, ובו ביקש לאפשר לאלוף משנה במילואים חזי נחמה לחזור לשירות מילואים פעיל.

המכתב נשלח לאחר שנחמה חיסל היום מחבל שדרס שני נערים ופצע אותם בינוני בגוש עציון.

בדבריו הדגיש אליהו כי נחמה "לא הסית מעולם נגד שירות מילואים, לא בגד, לא המריד ולא קרא לאף אחד לא להתייצב", אך בכל זאת מצא עצמו מודח מהמילואים.

אליהו הוסיף: "למה? כי הוא ביקש לנצח. כי כתב תוכנית להחזרת החטופים יחד עם האלוף איילנד. כי העז לבקר את אופן ניהול המלחמה בידי המטכ"ל".

לדבריו, "בינתיים אותם קצינים שהכריזו על סירוב המוני בזמן הרפורמה לא הודחו, גולן שהשווה אותנו לנאצים לא הודח, הקיצוניים שניסו לפרק את הצבא מבפנים לא הודחו, ורק אל"מ חזי נחמה שרצה רק דבר אחד - ניצחון - הוא זה שהודח".

לדברי אליהו, נחמה "היום עדיין שם עבורנו. בלי מדים רשמיים. בלי מסגרת צבאית. מחסל מחבלים בכבישים. צה"ל זקוק לקצינים שרוצים לנצח".