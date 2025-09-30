צה"ל ושירות הביטחון הכללי, בהובלת פיקוד הדרום, תקפו וחיסלו לפני כשבועיים את מחמד רשיד מחמד מצרי, מפקד מחלקת נח'בה בגדוד בית חאנון של חמאס.

מצרי היה מעורב בטבח הרצחני שביצע חמאס בשטח ישראל ב-7 באוקטובר.

בנוסף, לקח חלק במתווה הטרור נגד כוחות צה"ל בבית חאנון באפריל האחרון, שבו נפל רס"ב גאלב סלימאן אל נסאסרה ז"ל, ונפצעו באורח קשה קצינה לוחמת, חובשת קרבית מגדוד 414 וגשש מהחטיבה הצפונית.

במהלך המלחמה היה מצרי אחראי על תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נוספים נגד מדינת ישראל וכוחות צה"ל.

בצה"ל ובשב"כ הבהירו כי ימשיכו לפעול בעוצמה נגד מחבלים מארגוני הטרור שהיו מעורבים בטבח ב־7 באוקטובר.