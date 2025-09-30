חיל הים האיטלקי נוטש את משט הסיוע לעזה. סוכנות הידיעות "רויטרס" מצטטת את הודעת משרד ההגנה האיטלקי, שהודיע כי הפריגטה האיטלקית המלווה את משט "סומוד" העולמי שעשה את דרכו לחופי עזה, תעזוב את המשט ברגע שהספינות יגיעו למרחק של 150 מיילים ימיים (278 ק"מ) מהחוף.

"ברגע שהשיירה תגיע לגבול של 150 מיילים ימיים, הפריגטה האיטלקית המלווה אותה תעצור, כפי שסוכם מספר פעמים בימים האחרונים. הפריגטה תוציא שתי אזהרות לפעילים, כאשר השנייה והאחרונה צפויה בסביבות השעה חצות שעון גריניץ', כאשר המשט צפוי להגיע למרחק המוצהר", נמסר בהצהרת משרד ההגנה האיטלקי.

המשט לעזה כולל מעל 40 ספינות ועליהם פעילים מכל רחבי העולם שמבקשים להגיע לחופי עזה ולפרוק ציוד. בין הפעילים הבולטים נמצאת פעילת האקלים גרטה תונברג, חברי פרלמנט ממדינות שונות, פעילי זכויות אדם, עורכי דין ועוד. ישראל הציעה למארגני המשט לקבל את הסיוע ההומניטרי ולהעביר אותו לעזה לאחר בדיקה, אולם הם סירבו.

בשבוע שעבר הודיעו משרדי ההגנה של איטליה וספרד כי ישלחו ספינות קרב ללוות את המשט, מחשש לפגיעה של צה"ל בספינות ובפעילים הנמצאים עליהם.

מריה אלנה דליה, אחת הפעילות האיטלקיות על המשט, אמרה כי הפעילים קיבלו עדכון על כך שהספינה האיטלקית לא תמשיך עם המשט עד חופי עזה, אך לפעילים אין כוונה לעצור את המשט. "אין לנו כל כוונה להקשיב לאזהרות של ממשלת איטליה שלא להתקרב לחוף", אמר דליה.