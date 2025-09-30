פעילי שמאל חוסמים את דניאלה ויס משנים כיוון

עשרות פעילי שמאל קיצוני הפגינו הערב (שלישי) מול אולפני החדשות בנווה אילון. לטענתם, כלי התקשורת בישראל אינם מציגים את "האמת על המתרחש בעזה".

במהלך ההפגנה חסמו המפגינים את יו"ר תנועת נחלה דניאלה וייס, שיצאה מראיון באולפנים. היא נאלצה לעזוב את המקום בליווי משטרתי, תוך קריאות "בושה" מצד המפגינים.

מתנועת נחלה נמסר בתגובה, "האלימות שמופעלת כעת בנווה אילן, כאשר פעילי שמאל קיצוני חוסמים את רכבה של יושבת ראש תנועת נחלה דניאלה וייס בחזרתה מראיון בערוץ 13 - היא ביטוי לחשש העמוק של השמאל לשמוע דעות ברורות וישרות: עזה היא ארץ ישראל ואין שום ניצחון במלחמה מלבד התיישבות בעזה".

עוד הוסיפו בתנועה, "כאשר אין להם מענה רעיוני - הם בוחרים באלימות אך שום חסימה לא תעצור אותנו בדרך לארץ ישראל השלמה. תנועת נחלה תמשיך להשמיע בקול ברור את האמת הפשוטה: לא נכנעים לטרור, לא מעניקים את שטחי ארץ ישראל לאויב כפי שעשינו באוסלו ובהתנתקות, אלא מחזקים את ההתיישבות בכל חלקי ארץ ישראל ובפרט בחבל עזה".

מהמפגינים נמסר, "התקשורת מסתירה את הזוועות בעזה, כולל הרג של רבבות בני אדם ובהם 18 אלף ילדים, גירוש, הרעבה והחרבת הרצועה. תפקיד התקשורת אינו להיות שופר של הממשלה, אלא להציג תמונה מלאה ממבט ביקורתי כדי שהציבור יבין על איזה מזבח מוקרבים החטופים, הלוחמים וכל תושבי עזה".