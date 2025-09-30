סקר מנדטים חדש של i24NEWS בשיתוף דיירקט פולס מצביע על מגמה ברורה של התחזקות הקואליציה.

הליכוד מקבל בסקר 33 מנדטים. מפלגת "בנט 2026" זוכה ל-15 מנדטים, מפלגת הדמוקרטים, ישראל ביתנו וש"ס מקבלות 10 כל אחת.

מפלגת "ישר" של איזנקוט מקבלת 8 מנדטים, יהדות התורה גם היא עם 8. עוצמה יהודית זוכה ל-7, הציונות הדתית עם 5, חד"ש-תע"ל עם 5, רע"ם 5, ויש עתיד עם 4 מנדטים בלבד.

מפלגות המילואימניקים של יועז הנדל, בל"ד וכחול לבן אינן עוברות את אחוז החסימה.

לפי תמונת הגושים, קואליציית נתניהו עומדת על 63 מנדטים, האופוזיציה עם 47, והמפלגות הערביות זוכות יחד ל-10 מנדטים.